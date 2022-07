MARCUS MUMFORD: esce il 16 settembre il suo primo album da solista

Il 16 settembre Marcus Mumford pubblicherà (self-titled) il suo album da solista. Prodotto da Blake Mills (Alabama Shakes, Jim James), l’album include contributi di Brandi Carlile, Phoebe Bridgers, Clairo e Monica Martin.

Oggi (14 luglio), con il preorder digitale dell’album Marcus ha condiviso la traccia che lo anticipa qui (https://capitol.lnk.to/mumford). I fan che preordineranno l’album digitale riceveranno immediatamente la traccia “Cannibal“.

Marcus è uno dei membri fondatori dei Mumford & Sons, che hanno raggiunto la vetta della Billboard 200 con tre dei loro quattro album in studio e hanno venduto 3,7 milioni di dischi nel Regno Unito. La band ha vinto numerosi premi, tra cui due BRIT, un Ivor Novello Award e due GRAMMY, tra cui Album of the Year.

– Track Listing

1. Cannibal

2. Grace

3. Prior Warning

4. Better Off High

5. Only Child

6. Dangerous Game (ft. Clairo)

7. Better Angels

8. Go In Light (ft. Monica Martin)

9. Stonecatcher (ft. Phoebe Bridgers)

10. How (ft. Brandi Carlile)

Marcus Mumford ha inoltre annunciato un tour in Uk in partenza da novembre.



14 Nov Leadmill, Sheffield

15 Nov 02 Shepherds Bush Empire, London

18 Nov The Nick Rayns LCR, UEA, Norwich

19 Nov 02 Institute 1, Birmingham

20 Nov Uni Great Hall, Exeter

22 Nov Marble Factory, Bristol

23 Nov Albert Hall, Manchester

24 Nov Invisible Wind Factory, Liverpool

26 Nov SWG3 Galvanisers, Glasgow

28 Nov Olympia, Dublin

Photo Credit: Robin Harper