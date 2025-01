MUMFORD & SONS: esce il 28 marzo il quinto album “Rushmere”

I Mumford & Sons annunciano l’uscita del loro quinto album in studio, “RUSHMERE”, che arriva dopo il precedente “Delta” pubblicato nel 2018. Il nuovo album uscirà il 28 marzo 2025 in tutto il mondo.

Il nuovo album “RUSHMERE” sarà disponibile in formato fisico in versione CD e LP Standard, LP esclusivo per Amazon, LP in esclusiva per EGEA, LP e CD Zine in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia.

Oggi è uscita anche la title-track, accompagnata da un videoclip in cui sono ritratti i fan e la loro eccitazione durante l’ascolto della traccia per la prima volta.

I Mumford & Sons hanno pubblicato il loro album di debutto, Sigh No More, nel 2009. L’album fondeva la loro interpretazione unica del classico folk con un suono esilarante ed euforico più simile a quello di un gruppo rock, contribuendo a far rivivere uno dei primi generi musicali nel nuovo secolo. Un suono che da allora li ha portati a compiere un viaggio incredibile.

Attraverso quattro album, la band britannica ha accumulato vari riconoscimenti e premi, in particolare due BRIT Awards, due GRAMMY Awards (tra cui il prestigioso Album of the Year), molteplici successi in classifica, album multiplatino in tutto il mondo, una serie di esibizioni da headliner nei festival (tra cui Glastonbury) e il tutto esaurito nelle arene tour dopo tour (ottenendo ad oggi i loro numeri più grandi negli Stati Uniti con il Delta tour nel 2019). Il suono distintivo dei Mumford & Sons ha da allora influenzato e ispirato artisti recenti che hanno ottenuto un enorme successo. È difficile trovare artisti che seguano una traiettoria di carriera paragonabile alla loro.

Dall’uscita dell’ultimo album, i componenti della band hanno esplorato le proprie passioni come artisti solisti e hanno riallacciato i contatti con amici e collaboratori del passato. Durante un periodo particolarmente prolifico di ispirazione per la scrittura di canzoni, sono tornati alla magia del luogo in cui tutto è iniziato, in un sobborgo di Londra.

RUSHMERE è il luogo in cui tutto è iniziato per i Mumford & Sons. Il laghetto, situato a Wimbledon Common, nel sud-ovest di Londra, è il luogo in cui Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane hanno frequentato per la prima volta e immaginato l’idea iniziale di mettere insieme una band. Rushmere era per loro familiare come gli strumenti che suonavano, ed è il cuore della loro storia d’origine.

RUSHMERE è l’inizio della prossima fase dei Mumford & Sons e segue un intenso periodo di creatività per l’attuale trio (dopo l’uscita dalla band di Winston Marshall nel 2021). È un ritorno enfatico.

L’album è stato prodotto da Dave Cobb, vincitore di sei Grammy, e registrato presso l’RCA Studio A di Nashville, a Savannah, GA, e nel Regno Unito nello studio di Marcus nel Devon.