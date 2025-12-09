Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

MUMFORD & SONS in concerto il 7 Luglio 2026 al Rock in Roma per l’unica data italiana

Published

MUMFORD & SONS
Photo Credit: James Marcus Haney

Dopo aver conquistato l’Italia nel 2025 con tre date straordinarie – Verona e Milano entrambe sold out, insieme dall’acclamato concerto di Bologna – i Mumford & Sons annunciano il loro attesissimo ritorno nel nostro Paese. La band sarà protagonista dell’unica data italiana dell’estate 2026 a Roma, in concomitanza con l’uscita del nuovo e molto atteso album in studio “PRIZEFIGHTER”, disponibile dal 13 febbraio 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KJCEit

I Mumford & Sons annunciano una nuova serie di importanti concerti all’aperto che li vedrà protagonisti in Europa nell’estate 2026. Le nuove tappe, in programma per il mese di luglio, si terranno a Groningen, Roma e Berlino.

La band ha recentemente inaugurato il tour nel Regno Unito – sold out da mesi – che si concluderà questa settimana con due attesissimi concerti nella loro città natale, alla O2 Arena di Londra, preludio a un 2026 particolarmente ricco di attività.

I biglietti per le tre nuove date saranno disponibili in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 12 dicembre. I fan interessati alla prevendita possono registrarsi alla community agora per accedere al pre-sale su Planet Fans, attiva dalle ore 10:00 di mercoledì 10 dicembre.

In occasione di questi nuovi appuntamenti, i Mumford & Sons confermano inoltre la collaborazione con PLUS1 a sostegno di War Child nei Paesi Bassi, in Italia e in Germania: 1 € per ogni biglietto venduto sarà destinato a progetti dedicati alla protezione, all’educazione e alla tutela dei diritti dei bambini coinvolti nei conflitti.

Come già reso noto, il 2026 segnerà anche il ritorno della band a Londra, sul palco di Hyde Park, all’interno della rassegna BST Hyde Park. Il concerto, previsto per sabato 4 luglio davanti a un pubblico di 65.000 persone, vedrà la partecipazione di The War On Drugs insieme ad artisti che saranno comunicati prossimamente.

All’inizio del mese, i Mumford & Sons sono stati insigniti del PLUS1 2025 Impact Leader Award, riconoscimento attribuito alla band per il maggior contributo in termini di raccolta fondi destinati a War Child.

MUMFORD & SONS

7 Luglio 2026 – Rock in Roma – Ippodromo Le Capannelle

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KJCEit

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

MUMFORD & SONS: il folk rock che continua a dare luce al genere (e ci rallegra la vita)

La band britannica, accompagnata dai The Vaccines, regala una serata calda e travolgente al pubblico dell’Unipol Forum in una gelida serata di novembre

22/11/2025
MUMFORD & SONS MUMFORD & SONS

Dischi

MUMFORD & SONS: esce il 28 marzo il quinto album “Rushmere”

I Mumford & Sons annunciano l’uscita del loro quinto album in studio, “RUSHMERE”, che arriva dopo il precedente “Delta” pubblicato nel 2018. Il nuovo album uscirà...

20/01/2025

Festival

Il SZIGET Festival 2023 di Budapest annuncia la seconda ondata di artisti

Insieme alle aggiunte di Lorde, Mumford & Sons e Macklemore arriva Lazza sul Main Stage del Sziget e per la terza volta nella storia...

14/03/2023

Dischi

I MUMFORD & SONS celebrano 10 anni di “Babel”

10 anni di Babel: il secondo album dei MUMFORD & SONS celebrato con una ltd edition in vinile 180g colorato, disponibile dal 9 Dicembre...

15/11/2022