MUMFORD & SONS in concerto il 7 Luglio 2026 al Rock in Roma per l’unica data italiana

Dopo aver conquistato l’Italia nel 2025 con tre date straordinarie – Verona e Milano entrambe sold out, insieme dall’acclamato concerto di Bologna – i Mumford & Sons annunciano il loro attesissimo ritorno nel nostro Paese. La band sarà protagonista dell’unica data italiana dell’estate 2026 a Roma, in concomitanza con l’uscita del nuovo e molto atteso album in studio “PRIZEFIGHTER”, disponibile dal 13 febbraio 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KJCEit

I Mumford & Sons annunciano una nuova serie di importanti concerti all’aperto che li vedrà protagonisti in Europa nell’estate 2026. Le nuove tappe, in programma per il mese di luglio, si terranno a Groningen, Roma e Berlino.

La band ha recentemente inaugurato il tour nel Regno Unito – sold out da mesi – che si concluderà questa settimana con due attesissimi concerti nella loro città natale, alla O2 Arena di Londra, preludio a un 2026 particolarmente ricco di attività.

I biglietti per le tre nuove date saranno disponibili in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 12 dicembre. I fan interessati alla prevendita possono registrarsi alla community agora per accedere al pre-sale su Planet Fans, attiva dalle ore 10:00 di mercoledì 10 dicembre.

In occasione di questi nuovi appuntamenti, i Mumford & Sons confermano inoltre la collaborazione con PLUS1 a sostegno di War Child nei Paesi Bassi, in Italia e in Germania: 1 € per ogni biglietto venduto sarà destinato a progetti dedicati alla protezione, all’educazione e alla tutela dei diritti dei bambini coinvolti nei conflitti.

Come già reso noto, il 2026 segnerà anche il ritorno della band a Londra, sul palco di Hyde Park, all’interno della rassegna BST Hyde Park. Il concerto, previsto per sabato 4 luglio davanti a un pubblico di 65.000 persone, vedrà la partecipazione di The War On Drugs insieme ad artisti che saranno comunicati prossimamente.

All’inizio del mese, i Mumford & Sons sono stati insigniti del PLUS1 2025 Impact Leader Award, riconoscimento attribuito alla band per il maggior contributo in termini di raccolta fondi destinati a War Child.

MUMFORD & SONS

7 Luglio 2026 – Rock in Roma – Ippodromo Le Capannelle

