MOTTA: esce il 27 ottobre il nuovo album “La Musica è Finita”

Ogni fine è un inizio. “Ci vuole un tempo, un tempo per stare veramente in silenzio e stare in silenzio non vuol dire non scrivere le canzoni” ha raccontato Motta presentando il suo nuovo disco: adessoquesto silenzio è finito.

Anticipato dal brano omonimo e da “Anime perse”, l’artista annuncia finalmente la data del suo nuovo progetto in studio “La musica è finita” (Sugar), prodotto insieme a Tommaso Colliva, che sarà fuori ovunque da venerdì 27 ottobre.

Pre-ordina il disco in LP Vinile > https://amzn.to/46t6XPH

Pre-ordina il disco in CD Audio > https://amzn.to/3rmmAK9

“Il mio nuovo album ‘La musica è finita’ è frutto di un lavoro di ore, mesi e anni di studio, da solo e insieme a un sacco di amici e professionisti pazzeschi – racconta Motta – Non ci si abitua mai all’emozione di annunciare un album, sarà che ci metto sempre un sacco di tempo per farli e anche questa volta ce l’ho davvero messa tutta. Ma ci sarà tempo per spiegarvi. Intanto venite a ballare su questo fuoco insieme a me.“

Già dal titolo si comprende come questo album metta un punto per ripartire dall’inizio, da quello che è sempre stato importante: la musica. La musica finisce e riparte, si trasforma, evolve, il sound cambia, ma nonostante tutto porta la firma inconfondibile di Motta.

In questo progetto da protagonista l’artista diventa voce narrante: un disco più diretto, sfacciato e potente, dove l’io diventa tutti noi. Di questo attesissimo album ci da un’altra anticipazione con il singolo “Per non pensarci più” in uscita questo venerdì 29 settembre.

“‘Per non pensarci più’ è l’ultimo pezzo che ho finito e forse anche il più liberatorio, era quello che mi mancava. Ad un certo punto è come se si fosse liberato tutto, ho ritrovato un approccio punk alla scrittura che non avevo da molto tempo”.

L’artwork della cover dell’album è a cura di Pepsy Romanoff.

Il 27 ottobre non sarà solo la data di uscita del suo nuovo progetto, ma anche il suo ritorno sui palchi dei club in giro per l’Italia, con uno spettacolo completamente diverso da quello a cui ha abituato il suo pubblico finora.

Tornano con lui sul palco Giorgio Maria Condemi (chitarre) e Francesco Chimenti (basso e cello) ai quali si aggiungono per la prima volta con questa formazione, Davide Savarese (batteria) e Whitemary (synth e elettronica).

Queste le date in programma del tour nei club di Motta, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3OzaxSC

27 ottobre – LIVORNO – The Cage (data zero)

9 novembre – MILANO – Magazzini Generali

10 novembre – TORINO – Hiroshima Mon Amour

11 novembre – RONCADE (TV) – New Age

16 novembre – FIRENZE – Viper

17 novembre – BOLOGNA – Estragon

23 novembre – POZZUOLI (NA) – Duel Beat

24 novembre – CIAMPINO (RM) – Orion

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3OzaxSC