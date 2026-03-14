MOTTA: annunciato il tour estivo per festeggiare i 10 anni di “La fine dei vent’anni”

Uscito il 18 marzo 2016, “La fine dei vent’anni” ha segnato l’esordio solista del cantautore ed è stato insignito dell’ambita Targa Tenco come Miglior Opera Prima. In questo nuovo tour, Motta ripercorrerà tutti i brani di questo disco senza tempo, esattamente con lo stesso spirito e approccio live di 10 anni fa.

In quest’occasione ad accompagnarlo sul palco una band d’eccezione formata da Roberta Sammarelli al basso, Giorgio Maria Condemi alla chitarra, Cesare Petulicchio alle tastiere e Francesco Chimenti alle tastiere e violoncello.

Un omaggio e un ritorno a quell’esperienza musicale che farà sognare chi già si trovava sottopalco dieci anni fa e chi si appresterà ad ascoltarlo live per la prima volta. In scaletta, oltre a tutte le tracce dell’album, anche una parte di canzoni del repertorio dell’artista.

“La fine dei vent’anni – 10th anniversary”

prodotto e organizzato da Magellano Concerti

9 maggio dal Ravenna Festival di Castel Raniero (RA)

21 maggio a Bologna (Dumbo Summertime)

23 maggio a Milano (MI AMI Festival)

30 maggio a Roma (Spring Attitude Festival)

7 luglio a Collegno – Torino (Flowers Festival)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4lsKqLD

14 luglio ad Arezzo (Men/Go Music Festival)

18 luglio a Vicenza (Jamrock Festival)

23 luglio a Napoli

24 agosto a Cesena (Quartolato Festival – Rocca Malatestiana)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4lsKqLD

6 settembre a Trento (Trento Live Fest)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4lsKqLD

