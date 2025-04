APOLIDE Festival 2025: dal 20 al 22 giugno a IVREA la XXII edizione

APOLIDE FESTIVAL torna dal 20 al 22 giugno presso il Parco Dora Baltea di Ivrea (TO). Una XXII edizione guidata dalla spinta di tenere viva la presenza culturale negli spazi, di condividere e alimentare il pensiero e le idee coltivando e attraversando quelli che sono – o possono diventare – luoghi di cultura.

Un festival che da sempre si rinnova, mantenendo coerenza e intraprendenza nella delineazione di una lineup che accenda una luce su giovani promesse, artisti italiani che si stanno facendo conoscere nel mondo e artisti di fama nazionale per tre serate speciali tra intrattenimento e riflessione.

APOLIDE Festival 2025

Tra i primi nomi della line up del 2025 ci sono

VENERDÌ 20 GIUGNO

SAMUEL

MOTTA

IL MAGO DEL GELATO

SABATO 21 GIUGNO

M¥SS KETA

CASINO ROYALE meet CLAP! CLAP!

ELE A

DOMENICA 22 GIUGNO

GIORGIO POI

POST NEBBIA

COCA PUMA

Biglietti > https://tidd.ly/3RN5q1z

E tante e tanti altri si aggiungeranno al cartellone!

In attesa della tre giorni di fine giugno, il festival piemontese inizia a prendere vita in più luoghi e momenti dell’anno, a partire da Apolide Drops, format satellite, nato nel 2022, che da aprile a giugno 2025 vede le prealpi canavesane ospitare musica, arti performative e attività outdoor in spazi non convenzionali. La rassegna, che regala al pubblico giornate immersive a contatto con la natura e a basso impatto ambientale, ha come protagonisti musicali tre nomi che regalano colori molto diversi al format.

Si parte il 27 aprile al Lago di Meugliano (Valchiusa) con Anna Castiglia, tra le voci e le penne femminili più interessanti del giovane cantautorato; si prosegue il 18 maggio, nel suggestivo scenario della fioritura dei narcisi a Pian delle Nere (Castelnuovo Nigra), con i Santi Francesi che dopo il successo di Sanremo 2024 continuano il loro percorso artistico calcando i migliori palchi d’Italia; e si chiude l’8 giugno a Valprato Soana con i Fast Animals and Slow Kids che spogliano le loro canzoni portandole alla loro essenza e si raccontano in un incontro speciale per conoscere meglio una delle band più amate in Italia.

Non solo musica, anche il circo contemporaneo è al centro delle giornate di Apolide Drops con Federica Maffucci che presenta “Zona Franca” (27 aprile), Giorgio Bertolotti in “Nessuno” (18 maggio) e ZIP (Andrea Battisti) in “Splash” (8 giugno).