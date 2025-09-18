MOTTA: emozione e imprevedibilità per il suo tour primo Piano Solo

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Luca Moschini

Vedere un artista tornare a una dimensione più intima, raccolta, ma soprattutto fuori dalla propria zona di comfort, è sempre una fortuna. Con Motta c’era già stata un’occasione simile lo scorso anno, sempre a Torino, quando le OGR furono la data zero del tour legato all’uscita dell’album “SUONA! VOL.1”. Al tempo si trattava di un esperimento artistico che trasformava il palco in una sorta di studio di registrazione, dove il flusso creativo dava vita a nuove versioni dei brani davanti agli occhi dei fan. Questa volta, il set è decisamente più ermetico e delicato: è l’ora del Piano Solo.

Motta si accomoda al pianoforte impostando il tono del concerto tra lo scherzo e il racconto schietto, rivelando fin da subito la sua sorprendente emozione. Trapela anche dal primo brano in scaletta, “Se continuiamo a correre”, che lascia subito ammutolito un pubblico in religioso silenzio. Forse però nel silenzio Francesco Motta non ci sta troppo bene, non in un club almeno. Non questa volta che sul palco è da solo. Guarda giù e sorride: “Ma quanti siete?”. Che è una frase che da un artista come Motta ormai ti aspetteresti di sentire al prossimo step, tipo in un palazzetto. Non in un club come l’Hiroshima Mon Amour di Torino, dove – parole sue – avrà suonato già venti volte.

Motta in concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini

Continua a guardare il pubblico e qualcosa non gli torna. Sembra tutto troppo ordinario per un concerto che non vuole assolutamente esserlo. Perciò chiede alla platea di sedersi. Si immagina in un anfiteatro, forse. Il problema è lo spazio: l’Hiroshima è fin troppo pieno per permettere a tutti i presenti di sedersi a terra. E poi Motta non è proprio abituato a questo isolamento sul palco, lui che è un catalizzatore di energie. Allora ecco l’idea matta: “Salite sul palco, vi va?”

Un disastro. Salgono (saliamo) a decine e si cerca di capire come disporsi per permettere a tutti di vedere qualcosa. La sicurezza sgombera lo spazio tra palco e transenna, la platea supplica chi è sul palco di spostarsi di lato, mentre Motta continua a muoversi ripetendo “ho fatto una cazzata”, che diventa il prezioso mantra della serata.

Quando riprende a suonare ci si accorge subito che è successo qualcosa di ben più importante della semplice disposizione di corpi in uno spazio chiuso. Anche se alcuni brani in questa veste “piano solo” perdono un po’ della loro magia travolgente, l’atipica voce del cantautore pisano riesce a rinnovare la curiosità anche verso i pezzi più noti.

Motta in concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino foto di Luca Moschini

Il punto di non ritorno è la toccante esecuzione di “Ed è quasi come essere felice”, che lui definisce la sua “Vaffanculo” di Masini. Partendo da questo spunto, svela il retroscena di un disagio che Motta si porta in spalla come il fagotto di un viandante che forse ha dimenticato la meta, ma non il motivo del viaggio. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, ma in quel verso giusto non ci stai poi tanto bene. Così ha vissuto la sua ascesa artistica, che se non altro l’ha portato a restare ben ancorato al terreno e in continuo movimento.

Tocca poi “Quando guardiamo una rosa”, brano che deve molto a una grande intuizione di uno dei pochi cantautori contemporanei italiani che sembra stimare profondamente: Brunori, che grazie al brillante racconto di Motta sembra materializzarsi sul palco, evocato come un Expecto Patronum. La tensione, l’incertezza, il disagio e quella flebile sindrome dell’impostore che ogni tanto si insinua nell’immenso talento di Francesco spariscono di colpo, almeno per qualche minuto.

Si concede una cover di De Andrè, con tanto di testo stampato e piccolo siparietto con una coppia di genovesi accorsi a Torino per l’occasione e con i quali si scusa per ciò che sta per fare. Ne esce invece tutto intero, con una versione più che dignitosa di “Verranno a chiederti del nostro amore” con cui si congeda. Fingere di uscire e rientrare per l’encore sembra ancora più ridicolo di quanto già normalmente non sia, ma tant’è. Motta lo fa col sorriso e quando torna ha in serbo per l’Hiroshima ancora due pezzi che hanno definito la sua carriera. “La fine dei vent’anni”, prima di tutto, e “Roma stasera”. Un saluto che lascia aperta la porta a questa veste inedita per il futuro e, magari, spiana la strada a tanti altri emozionati esperimenti.

Clicca qui per vedere le foto di Motta in concerto a Torino o sfoglia la gallery qui sotto