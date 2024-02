MARLENE KUNTZ:  esce l’8 marzo la ristampa di “Catartica 30th anniversary”

Il 13 maggio del 1994 usciva Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana.

Per festeggiare i 30 anni dell’album culto che ha segnato un’intera generazione, da venerdì 8 marzo sarà disponibile la ristampa di “Catartica“, nel formato CD e doppio LP entrambi con libretto con foto inedite e un BOX SPECIALE in edizione limitata contenente il CD, il doppio LP (e i relativi libretti con foto inedite), la musicassetta di “DEMOSONICI” con una bonus track mai pubblicata, il poster del tour 2024 ed un “fan pass” esclusivo che potrà dare la possibilità di incontrare la band in uno speciale meet & greet durante le tappe del tour. Segui i social della band per maggiori dettagli.

Al via da marzo lo speciale tour “Catartica 2024”:

14 marzo – Alcatraz, Milano

15 marzo – Orion, Roma

23 marzo – Cso Pedro – Padova

5 aprile – Viper – Firenze

11 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino

12 aprile – Hiroshima Mon Amour – Torino – SOLD OUT

19 aprile – New Age – Roncade (TV)

20 aprile – TPO – Bologna

26 aprile – Demodè – Bari

27 aprile – Mamamia – Senigallia (AN)

