M83: è uscito il nuovo album “Fantasy”

Fantasy, il nono album in studio degli M83, alias Anthony Gonzalez, esce oggi, 17 marzo 2023, per Other Suns via Virgin Records France / Virgin Music LAS Italia. L’album segue la recente pubblicazione del primo brano del disco, “Oceans Niagara“, e di Chapter 1, le prime sei tracce del progetto.

Per Gonzalez, la direzione e l’estetica di “Fantasy” sono state subito chiare. “Volevo che questo disco fosse di grande impatto dal vivo”, dice. “L’idea era di tornare con qualcosa di più vicino all’energia di ‘Before The Dawn Heals Us’. La combinazione di chitarre e synth è sempre presente nella mia musica, ma forse è ancora più presente in questo nuovo disco rispetto ai precedenti“.

Di natura riservata, Gonzalez ha inoltre cercato di portare avanti una tendenza che è diventata più evidente nei suoi ultimi album. “Volevo essere più presente dal punto di vista lirico e vocale, anche se all’inizio è stato scoraggiante“, spiega Gonzalez. “Ho pensato che se fossi riuscito a raggiungere questo obiettivo, questo album sarebbe stato sarà più personale di quelli precedenti“.

“Fantasy” si rivela un’imponente delizia sensoriale e segna il suo album più personale fino ad oggi, un mondo alternativo che Gonzalez ha creato come fuga dal mondo disconnesso in cui viviamo oggi.

Musicalmente espressivo ma teneramente intimo, Gonzalez sfrutta una giustapposizione tra l’irraggiungibile e l’onnipresente in un modo che lascia l’ascoltatore con una straordinaria sensazione di vitalità e con il cuore in gola.

M83 sarà in tournée in Europa ad aprile e maggio, con tre spettacoli da protagonista rispettivamente a Parigi, Londra e Milano. A causa della grande richiesta, M83 ha annunciato anche un secondo spettacolo a Londra, Phoenix, Seattle, New York e Oakland.