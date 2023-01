Dopo 7 anni tornano gli M83, in concerto il 19 giugno a Milano

Dopo 7 anni dall’ultima data italiana, tornano gli M83 in un’unico concerto in Italia il 19 Giugno 2023 al Magnolia Summer!

M83

19 Giugno 2023 – MILANO – Magnolia Summer

Prevendite su DICE dalle 12 di giovedi 12 gennaio

M83 è la visione musicale del polistrumentista francese Anthony Gonzalez: dal lancio del progetto nel 2001, ha fatto da colonna sonora al suo pubblico, dai più grandi trionfi alle delusioni più cocenti della vita. Gonzalez ha preso quello che era inizialmente una prima onda shoegaze e ha aggiunto al tutto un sound ’80s synth- e dream-pop, creando paesaggi sonori indimenticabili.

Ha raggiunto il successo planetario con ‘Hurry Up, We’re Dreaming‘ – nominato ai Grammy come best alternative music album – e la sua hit track ‘Midnight City‘.

Oltre a pubblicare musica come M83 e a tour sold out in tutto il mondo, Gonzalez ha fatto sentire la sua presenza sul grande schermo, collaborando con il regista francese Gilles Marchand nel 2011 con ‘Black Heaven’, in ‘Oblivion’ con Tom Cruise, nel film di suo fratello ‘Knife & Heart’ e in ‘You And The Night’, così come la colonna sonora ‘VOLTA’ del Cirque De Soleil.