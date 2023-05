Congiunzione Astrale: la rassegna estiva di CIRCOLO MAGNOLIA dal 20 maggio al 16 settembre

Come ogni estate il tetto sarà un cielo stellato che come non mai è stato di ispirazione per il titolo della rassegna stessa “Congiunzione Astrale”. Un equilibrio e coincidenza che ha portato all’allineamento di una line up con artisti nazionali ed internazionali che saranno i protagonisti sul palco. Un calendario ricco di concerti e DJ set che animeranno il parco dell’Idroscalo.

Tra i primi nomi annunciati spiccano quelli di Ben Harper & The Innocent Criminals con lo special guest John Butler, ma anche i Fat Freddy’s Drop, il rapper di NYC JPEGMAFIA, gli Zen Circus, M83 e gli Steel Pulse. Oltre agli show ci saranno i consueti appuntamenti con la Domenica Elettronica, UNALTROFESTIVAL e VIVA! HELLO! MILANO.

Quest’anno sarà inoltre il diciottesimo anno di Magnolia.

“Nati l’8 Luglio 2005, quest’anno diventiamo maggiorenni e lo dimostra anche la nostra proposta culturale degna di una certa maturità artistica. Una crescita culminata dal nome più grosso che abbiamo mai fatto, Ben Harper, che rappresenta per noi quella congiunzione astrale del nostro percorso artistico” – Direzione Magnolia

Da 18 anni il CIRCOLO MAGNOLIA è il crocevia milanese dei più importanti artisti, gruppi e dj italiani e internazionali. Punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di musica, questa estate tornerà nel parco più bello di Milano un programma fitto e variegato senza un attimo di respiro: festival, party a tema ed eventi speciali per una selezione artistica ricercata e diversificata che come da tradizione toccherà i più svariati generi musicali, dall’elettronica al rap, dal metal al reggae.

MAGNOLIA ESTATE prende vita nell’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo, dotata di un palco principale, in linea con i grandi festival europei, un punto ristoro incentrato sulle nuove tendenze di street food che si aggiunge alla pizzeria e all’hamburgeria, una zona chill con sdraio e un Beer Market in cui si potranno assaggiare birre provenienti da tutto il mondo. Per tutta la stagione estiva non sarà necessaria la tessera Arci, tutti i giorni dalle 19.00 sarà possibile cenare e inoltre, grazie alla collaborazione con CAP – Consorzio Acque Pubbliche, sarà distribuita gratuitamente presso tutti i punti bar l’acqua, depurata, sia naturale che frizzante, all’interno del Magnolia ci sarà una casetta dell’acqua dove chiunque potrà riempire i propri bicchieri a volontà.

MAGNOLIA ESTATE 2023 – TUTTI GLI APPUNTAMENTI CONFERMATI

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3pGu8WV

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/magnolia

20 maggio – Magnolia Opening Party

21 maggio – Visionari Festival

26-27-28 maggio – MI AMI

31 maggio – Channel Tres

3 giugno – Dissonance Festival w/ Meshuggah & more

5 giugno – UNALTROFESTIVAL w/ Cavetown

6 giugno – JPEGMAFIA

7 giugno – UNALTROFESTIVAL w/ Molchat Doma

9 giugno – Twist and Shout!

10 giugno – Fresh Prince Night x WOW! La Festa Indie powered by Bershka

14 giugno – The Zen Circus

16 giugno – UNALTROFESTIVAL w/ D4VD

17 giugno – Zarro Night con Il Pagante

19 giugno – M83

21 giugno – Three Days Grace

23 giugno – Anna Molly presents: Napoli Segreta

24 giugno – A Night At San Junipero

25 giugno – Summersad Festival

26 giugno – Tove Lo [Special Guest Gaia]

1 luglio – RANDOM Una Festa A Caso

3 luglio – Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

6 luglio – Giorgio Canali & Rossofuoco + Edda

7 luglio – Happy Bday Magnolia con Alice Glass + Boys Noize

8 luglio – Sticky Fingers

8 luglio – Pezzi da 90 con Datura + Trashick

9 luglio – Seun Kuti & Egypt80

11 luglio – Ben Harper & The Innocent Criminals + John Butler

12 luglio – Loyle Corner

13 luglio – VIVA! HELLO! MILANO w/ Caribou + Elkka dj + Wayne Snow

15 luglio – AKEEM

18 luglio – Black Country, New Road

20 luglio – Colle Der Fomento

22 luglio – Zarro Night

24 luglio – Desire

29 luglio – Trashick Millenium Bug

31 luglio – Fat Freddy’s Drop

2 agosto – Russian Circles

5 agosto – Pezzi da 90 con Datura

24 agosto – Steel Pulse

25 agosto – The Struts

26 agosto – Zarro Night con Eiffel 65

31 agosto – Tv Girl

1 settembre – Toy Tonics Jam

3 settembre – Galeffi

8 settembre – Ellen Allien

9 settembre – Pezzi da 90 + Trashick

12 settembre – Buck Meek

