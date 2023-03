LANA DEL REY: è uscito il nono album in studio “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”

Lana Del Rey ha pubblicato il suo atteso nono album in studio, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd.

Il nuovo album è stato co-prodotto dall’artista assieme a Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes, Benji e include le collaborazioni con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e SYML.

L’album arriva anticipato dai tre singoli Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, ‘A&W’ e ‘The Grants’ (quest’ultimo contiene nei cori le voci di Melodye Perry, Pattie Howard e Shikena Jones, apparse nel documentario musicale del 2013, ‘20 Feet From Stardom’).

Si tratta di un album popolato da numerosi riferimenti e dettagli personali della vita di Lana. L’artista canta del nonno, del fratello, del padre, della sorella, del nipote. Oltre al tema dell’eredità l’artista s’interroga anche sul tema della maternità: Will the baby be alright/ Will I have one of mine/ Can I handle it even if I do?” canta nel brano orchestrale “Fingertips”, la traccia n.9 del disco. Nel progetto troviamo brani dalle sonorità jazz, canzoni classiche al pianoforte, sfumature gospel, suoni acustici e perfino sonorità hip-hop.

In una recente intervista dell’artista rilasciata a Rolling Stone UK è interventuo anche Jack Antonoff, che ha prodotto diversi brani all’interno del disco. A proposito del suo lavoro con Lana ha dichiarato: “Lana non ha confini. Nel suo lavoro è arrivata a un tale punto, che poi è il mio preferito per lavorare, in cui non può avventurarsi in alcun posto che non sia la cazzo di natura artistica più selvaggia. Andare a caccia di ascolti radiofonici? Sarebbe una stupidaggine. Correre dietro alle mode? Che sciocchezza. Le tendenze le ha create lei. È una posizione liberatoria, se l’accetti. Non ti resta che essere una leader”.

L’album sarà disponibile in Italia, oltre che in digitale, anche in formato CD, CD Standard, Doppio LP Standard, CD con cover alternativa, Doppio LP Verde con cover alternativa, Doppio LP Dark-Pink con cover alternativa (questi ultimi tre in esclusiva per Discoteca Laziale), Doppio LP Light Pink (esclusiva per Amazon), Doppio LP PictureDisc e Doppio LP bianco ( entrambi esclusiva per lo shop Universal Music Italia).