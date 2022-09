JAMIROQUAI: 30 anni di “Emergency On Planet Earth”

In occasione dei 30 anni dall’uscita del singolo “When You Gonna Learn?”, i Jamiroquai ripubblicano “Emergency On Planet Earth”, che segna l’inizio delle celebrazioni per il 30° anniversario di una delle band britanniche più innovative e pionieristiche degli ultimi tempi.

Dopo la ristampa a gennaio per il 25° anniversario di “Travelling Without Moving” – l’album funk più venduto di tutti i tempi – “Emergency On Planet Earth“, l’album di debutto dei Jamiroquai, festeggia quest’anno il suo 30esimo anniversario e viene ristampato in un doppio vinile trasparente con copertina apribile e sleeve interne stampate contenenti note di copertina di Jay Kay del 2013 e del 2017.

Le note di copertina originali dell’album erano un manifesto di Jay Kay sull’ambiente, e all’epoca della sua pubblicazione questi temi non erano all’ordine del giorno.

Ma ora questo disco sembra altrettanto importante e rilevante, se non di più, di quanto non lo fosse alla sua uscita.

Pubblicato originariamente nel 1993 (il singolo principale dell’album, “When You Gonna Learn”, è stato pubblicato il 19 ottobre 1992), l’album è stato accolto con favore dalla critica e ha raggiunto il primo posto in classifica.

Ad oggi “Emergency On Planet Earth” è stato certificato multi-platino e ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.

Pre-ordina il disco in Vinile > https://amzn.to/3f22nm9