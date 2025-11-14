JAMIROQUAI: foto e scaletta del concerto di Milano

Foto ed articolo a cura di Davide Merli

Il concerto dei Jamiroquai all’Unipol Forum di Assago, unica e attesissima data italiana del “The Heels of Steel Tour”, si è tenuto ieri sera, 13 novembre 2025, rivelandosi un trionfo di energia e funk impeccabile. L’evento, durato oltre due ore, ha trasformato il palazzetto in una gigantesca discoteca, con il pubblico in visibilio fin dall’attacco di “(Don’t) Give Hate a Chance” seguito subito dall’irresistibile “Little L”. La band, con una sezione ritmica formidabile e musicisti di altissimo livello, ha offerto una performance dinamica e potente che ha superato le aspettative del disco. Jay Kay, con il suo inconfondibile copricapo e il suo carisma magnetico, ha guidato lo show, dimostrando che, pur avendo rallentato i passi di danza più acrobatici, la sua voce e la sua presenza scenica sono rimaste intatte e fondamentali per il genere. La scaletta, sapientemente costruita, ha toccato i momenti salienti della loro carriera, includendo classici immortali come “Space Cowboy”, la scatenata “Canned Heat”, e la scintillante “Cosmic Girl”. La serata ha riservato anche delle sorprese, con l’emozionante debutto nel tour di “Seven Days in Sunny June” e la potente “Emergency on Planet Earth”. Non sono mancati i successi come “Dynamite”, “Alright”, e i brani del repertorio più recente come “Cloud 9” e le nuove “Disco Stays the Same” e “Shadow in the Night”. Il gran finale, con l’attesissimo bis sulle note di “Virtual Insanity”, ha sigillato una serata straordinaria. In sintesi, il concerto dei Jamiroquai è stato una lezione magistrale di future funk, un’iniezione di ritmo e positività che ha infiammato Milano e ha confermato la band come assoluto punto di riferimento del panorama musicale mondiale.

In Apertura il famoso Dj e produttore Bob Sinclair, che ha scaldato il forum che pian piano si riempiva fino al sold out.

Clicca qui per vedere le foto di Jamiroquai all’Unipol Forum di Assago (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

JAMIROQUAI – La scaletta del concerto di Milano

(Don’t) Give Hate a Chance

Little L

Seven Days in Sunny June (Tour Debut)

Space Cowboy

Dynamite

Alright

Cloud 9

Emergency on Planet Earth (Tour Debut)

World That He Wants

Talullah

Disco Stays the Same

Travelling Without Moving

Shadow in the Night

Canned Heat

Cosmic Girl

Love Foolosophy

Encore

Virtual Insanity