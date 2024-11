JAMIROQUAI in concerto il 13 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano

I Jamiroquai annunciano un’unica imperdibile data in Italia nel 2025, giovedì 13 novembre all’Unipol Forum di Milano. Dopo sei anni di assenza dalle scene, i leggendari Jamiroquai tornano con una grande tournée.

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/493liVK

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/PO0QeR

e su Vivaticket > https://tidd.ly/490lF39

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 20 novembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 22 novembre.

A partire da novembre 2025, la band vincitrice di un Grammy e con una carriera di oltre 30 anni, sarà in tour in 14 date tra Regno Unito ed Europa, portando il loro groove inconfondibile nei più grandi palazzetti del continente. I Jamiroquai, che non hanno certo bisogno di presentazioni, sono stati protagonisti della scena musicale globale con 15 nomination ai Brit Awards, due record mondiali Guinness, un Grammy e più di 1,7 miliardi di stream su Spotify.

Guidata dal pioniere del “future funk” Jay Kay, la band è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella loro storia, riportando sul palco i brani più amati dai fan e introducendo al contempo suoni freschi e inediti. Questo tour rappresenta una nuova evoluzione per una delle band più iconiche della musica.

“Una missione che dura da 30 anni e più: portare la musica groove nella VOSTRA vita. Siete pronti a unirvi a noi nella lotta per mantenere intatta la magia del disco, per conquistare tutte le vostre paure interiori e ballare come NON avete mai fatto prima? Avete quello che serve per guarire il mondo attraverso la MUSICA? Avete… i TACCHI D’ACCIAIO?”

È arrivato il momento di rispolverare le scarpe da ballo e scatenarsi con i Jamiroquai, mentre fanno girare le sfere da discoteca e infuocano i dancefloor una volta per tutte.

JAMIROQUAI

giovedì 13 Novembre 2025 – MILANO – Unipol Forum

Biglietti in vendita:

a questo link > https://tidd.ly/493liVK

oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/PO0QeR

Vivaticket > https://tidd.ly/490lF39