La Prima Estate 2023: più che un festival, una vacanza!

Jamiroquai, Bon Iver, Alt-J, Bicep, Metro Boomin, Chet Faker e Japanese Breakfast e ancora: Kings of Convenience, Nu Genea, Nas, Dardust, BigMama, Nation of Language, Elasi ed ELE A.

Articolo di Stefania Clerici

La Prima Estate firma la sua seconda edizione e torna negli ultimi due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) al Lido di Camaiore (Lucca) in uno dei luoghi iconici del turismo in Italia: la Versilia.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/laprimaestate

Sei giorni di musica, 24 artisti, un’esperienza che va oltre il concerto in sè: sulla scia dei festival internazionali, due week end intensi, ma da vivere come una vacanza, in relax. La line up è fitta, sì, ma take it easy baby, siamo al mare. Nessun fuggi fuggi da un palco all’altro (lo stage previsto sarà solo uno, all’interno del Parco Bussola Domani), ma un programma di eventi che spaziano da concerti, esperienze, sport e yoga, buon cibo, sole, mare ed escursioni.

LA PRIMA ESTATE 2023

Questa la line up dettagliata dei due week end:

WEEKEND 1

Ven 16 giugno NAS – GEOLIER – NOYZ NARCOS – BASSI MAESTRO dj set

Sab 17 giugno BON IVER – KINGS OF CONVENIENCE – JAPANESE BREAKFAST – GUINEVERE

Dom 18 giugno BICEP dj set – DARDUST (Electronic Set – Left Hemisphere) – NATION OF LANGUAGE – ELASI

WEEKEND 2

Ven 23 giugno ALT-J – CHET FAKER – DOMi & JD BECK – JUST MUSTARD

Sab 24 giugno JAMIROQUAI – NU GENEA LIVE BAND – STUDIO MURENA – BRUNO BELISSIMO

Dom 25 giugno METRO BOOMIN – ELE A – BIGMAMA – 1 NOME DA ANNUNCIARE

Un calendario eclettico, che spazia dall’hip hop e il rap, arrivando all’indie rock dei Japanese Breakfast, il sound dei Kings of Convenience e il grandissimo Bon Iver, passando per l’elettronica spinta di Bicep e del nostro Dardast, per il primo week end. Nel secondo fine settimana invece si aprirà il venerdì con Alt- J e Chet Faker, per poi lasciare il sound soul and funk dei Jamiroquai il sabato, supportati daun trittico di opener tutti italiani da brivido: Bruno Bellissimo, Studio Murena e i Nu Genea. La chiusura spetterà poi la domenica 25 giugno al re della trap Metro Boomin, insieme a Big Mama ed Elea A.