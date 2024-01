GREEN DAY: per l’uscita del nuovo album “Saviors”, 30 negozi aprono la sera del 18 gennaio

Cresce l’attesa per “Saviors”, il nuovo album dei Green Day in uscita venerdì 19 gennaio.



Per la pubblicazione è prevista un’iniziativa per tutti fan della rock band americana: i negozi delle principali città italiane apriranno eccezionalmente la sera precedente alla release del 19 gennaio per permettere ai fan di acquistare l’album con un gadget speciale in esclusiva in omaggio.



Questi i punti vendita che aderiscono all’iniziativa:

CORY MUSIC VIERI CORSO ITALIA 89 AREZZO

CAMARILLOBRILLODISCHI VIA P.S. MANCINI 9 AVELLINO

MUSICAL BOX VIA XXV APRILE 58 BESOZZO (VA)

SEMM MUSIC STORE & MORE VIA OBERDAN 24/F BOLOGNA

PINTO VIA MONTEBELLO,59 BRESCIA

JUKE BOX VIA CORNACCHIA 10 CASERTA

RIVA MUSICA P.ZZA STESICORO 37 CATANIA

MUZAK DISCHI CORSO NIZZA , 27 CUNEO

PISTELLI E BARTOLUCCI CORSO DELLA GIOVECCA 2/4 FERRARA

GALLERIA DEL DISCO SOTTOPASSO STAZIONE, PIAZZA STAZIONE FIRENZE

DISCOCLUB VIA S. VINCENZO, 20 GENOVA

BLACKSTAR S.N.C PIAZZA DELL’ UNITA’ NAZIONALE 1 IMPERIA

DISCO SHOP VIA PORTA 11/13 LECCO

CARILLON DISCHI VIA GIOVANNI PASCOLI,32 LISSONE

SYMPHONY PIAZZA CAVOUR 23 LIVORNO

SKY STONE AND SONGS VIA VITTORIO VENETO 7 LUCCA

DIAMANTIK VIA FRANCESCO SEMERARO 3 MARTINA FRANCA (TA)

CASA DEL DISCO P.TTA VECCHI 2 (EX VIA FERRO) MESTRE (VE)

IL DISCOMANE ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 38 MILANO

GOLD SOUNDS VIA TIZIANO ASPETTI,29 PADOVA

DISCO SHOP LARGO CAMPIDOGLIO 30 POGGIBONSI (SI)

MUSICATELLI PIAZZA XX SETTEMBRE 7 PORDENONE

FIREFLY VICO D. ASSELTA 5/7 POTENZA

CASA MUSICALE NICCOLI VIA DEI TINTORI,20 PRATO

MAISTRELLO MUSICA VIA DELLE ORCHIDEE 6 RIETI

DISCOTECA LAZIALE VIA GIOLITTI, 263 ROMA

DISCORSO VIA GARIBALDI 36 SACILE (BN)

DISCLAN VIA ROMA 32 SALERNO

RITMI URBANI CORSO GIUSEPPE GARIBALDI , 49 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

EXIT MUSIC VIA TAPPARELLI D’AZEGLIO ,43 SAVIGLIANO (CN)

INDIE VIA INFERIORE 31 TREVISO

ANGOLO DELLA MUSICA VIA LEONARDO DA VINCI 47 UDINE

FILMUSICA VIALE TRENTO 37 VALDAGNO (VI)



I Green Day, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool band superstar a livello mondiale, pubblicano il loro quattordicesimo album in studio dal titolo “Saviors” il 19 gennaio 2024 su etichetta Reprise/Warner Records (fai il pre-order QUI).



Registrato a Londra e a Los Angeles, “Saviors” è l’ultima potente collaborazione tra i Green Day e il produttore vincitore di un Grammy Rob Cavallo, il cui notevole lavoro precedente con i Green Day include due degli album più iconici della band, “Dookie” del 1994 e “American Idiot” del 2004.