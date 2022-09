Gli SMASHING PUMPKINS annunciano il dodicesimo album “ATUM: A Rock Opera In Three Acts”

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato l’uscita di “ATUM: A Rock Opera In Three Acts“, il loro dodicesimo album di inediti, una rock-opera di 33 brani divisa in tre uscita il 23 Aprile 2023.

I tre atti di ‘ATUM’ saranno disponibili in streaming dopo che i brani saranno stati resi pubblici durante i podcast di Billy Corgan attesi fino alla fine di Aprile. Il primo Atto sarà disponibile dal 1° Novembre 2022, il secondo dal 31 Gennaio 2023, mentre l’atto conclusivo e l’intero album usciranno in formato fisico e digitale il 23 Aprile 2023. ‘ATUM’ uscirà in streaming e in formato fisico, il vinile sarà disponibile in un box set limitato con 10 brani inediti esclusivi.

Il primo singolo tratto da ATUM (che si pronuncia come Autumn) è “Beguiled” che potete ascoltare qui sotto.

“ATUM” sembra il sequel ideale dell’album capolavoro “Mellon Collie And The Infinite Sadness” pubblicato nel 1995. L’ultimo disco della band invece è stato “Cyr” del 2020.

Per le prossime 33 settimane Billy Corgan presenterà uno ad uno i nuovi brani del disco durante il podcast settimanale ‘Thirty-Three With William Patrick Corgan’ (come le 33 canzoni dell’album e come una famosa canzone della band).

photo by Paul Elledge