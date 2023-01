ENTER SHIKARI: esce il 21 aprile il nuovo album “A Kiss For The Whole World”

Gli Enter Shikari annunciano che il loro attesissimo nuovo album, A Kiss For The Whole World, sarà pubblicato il 21 aprile su SO Recordings / Ambush Reality.

La band svela anche il singolo principale dell’album, ‘(pls) set me on fire’, e la notizia di alcuni concerti molto speciali nel Regno Unito a cadenza mensile questa primavera.

I formati limitati del nuovo album sono accompagnati dall’album e dal DVD Live From Alexandra Palace 3, registrato dal vivo nel dicembre 2021 in occasione del concerto londinese che ha registrato il tutto esaurito con 10.000 spettatori.

Poiché il calendario segna tre anni dall’ultima pubblicazione degli Enter Shikari – l’album Nothing Is True & Everything Is Possible, al secondo posto della classifica britannica – è utile ripensare all’ultima domanda che la band ha posto ai fan: “È un nuovo inizio? / O siamo vicini alla fine?”. Poco potevano sapere quanto vicini alla fine si sarebbero sentiti, visto che gli eventi dei primi anni del 2020 hanno affievolito il fuoco nella fornace della loro forza inarrestabile dal vivo e il legame con i loro fan. “All’epoca sembrava che noi stessi, come musicisti, stessimo vivendo la morte della nostra band”, racconta il cantante e tastierista Rou Reynolds.

Mentre il nuovo singolo ‘(pls) set me on fire’ preannuncia la prossima fase dell’evoluzione della band, le prime parole che ascoltiamo dagli Enter Shikari 2.0 questa volta non hanno la forma di una domanda, ma di un comando: “Please set me on fire”. In altre parole, accendi la scintilla dentro di noi e liberaci. Si tratterà anche di nuovi Enter Shikari, ma non hanno perso nulla del loro talento per le audaci mosse d’apertura.

Reynolds commenta il concepimento del singolo: “Onestamente, pensavo di essere f*****. Non mi sono mai sentito così distaccato dalla mia anima, dal mio scopo, dal mio f****** spirito. Non ho scritto musica per quasi due anni. Il periodo più lungo che avevo passato prima di allora era stato di due settimane. Ero distrutto. È quasi come se il mio cervello mi avesse chiesto: ‘Che senso ha la musica se non può essere condivisa? Che senso ha scrivere musica se non può essere vissuta con gli altri?’ e poi si fosse prontamente spento. ‘(pls) set me on fire’ è nata da quella disperazione. Questa canzone è un vomito di energia positiva. Ogni emozione intrappolata dentro di me per due anni, finalmente liberata”.

È stato nella primavera del 2022 che la band è scesa nella città costiera di Chichester, e in una fattoria fatiscente, per ricostruire il proprio studio di registrazione e catturare il loro rinnovato slancio su disco. Usando solo l’energia solare per registrare l’album – in quello che Reynolds dice essere un “ritorno a un certo senso di innocenza” – le proprietà vivificanti e la tavolozza in Technicolor di A Kiss For The Whole World sono state rese reali. Reynolds prosegue: “Torniamo alle origini. Questa band – i miei migliori amici – si è riunita in una vecchia fattoria, a chilometri di distanza da qualsiasi luogo. Fuori dalla rete e pronti a riscoprire noi stessi. Questo album è alimentato dal sole, l’oggetto più potente del nostro sistema solare. E credo che si capisca. È una raccolta di canzoni che rappresentano un’esplosiva riconnessione con ciò che gli Enter Shikari sono. L’inizio del nostro secondo atto”.

Photo credit: Jamie Waters