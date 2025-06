FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 2: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Il Firenze Rocks 2025, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2025” – La Seconda Giornata

Il programma del 13 Giugno ha visto succedersi sul palco:

15.00 – LOccasione

16.00 – Atwood

17.00 – Soft Play

18.30 – Enter Shikari

Virgin Radio DJ Set con Ringo

20.00 – Public Enemy

22.15 – Korn

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – LOccasione

LOccasione è una band folk-rock nata a Siena nel 2011 da ex studenti fuori sede.

Il gruppo, composto da sette elementi, fonde il cantautorato italiano con influenze folk, rock e ska.

Hanno vinto la categoria “Trend” al Sanremo Rock Festival nel 2020 e si sono esibiti in festival nazionali e internazionali, aprendo concerti per artisti come Bandabardò e Nobraino.

Nel 2021 hanno pubblicato l’album “Vendemmie Varie 2011-2021”, celebrando il loro primo decennio. Il loro ultimo singolo, “Fuori dal coro,” con la partecipazione di Finaz della Bandabardò, è uscito nell’agosto 2023.

Nel 2024 è prevista l’uscita del concept album “Amori e altri naufragi”, che esplora temi legati al mare e alle esperienze umane.

Hanno aperto la seconda giornata del Firenze Rocks.

Clicca qui per vedere le foto del concerto de LOccasione a Firenze

LOccasione in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Atwood



Gli Atwood iniziano il loro percorso con il passo di un nuovo astro nascente pronto a irrompere nella scena musicale contemporanea.

Scelti come “artista del mese” per MTV New Generation, nel 2021 il brano “So Bad” (tratto dall’EP “Parallel Lines”) è subito il video italiano più trasmesso in estate su MTV Music. Nel 2022 non si fermano, e pubblicano la loro cover di “Crawling” dei Linkin Park.

L’intensa estate 2024 li vede sul palco con artisti del calibro di Evanescence, Deep Purple, Vasco Rossi, 99 Posse e The Kolors, e si aggiudicano anche il primo posto al festival Sanremo Rock.

A maggio 2025 gli Atwood infuocano il pubblico internazionale dell’Harley Davidson Euro Festival a St.Tropez, mentre a giugno sono approdati sul prestigioso palco del Firenze Rocks, portando la loro travolgente energia.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Atwood a Firenze

Alice Grupallo degli Atwood in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Soft Play

I Soft Play sono una band che continua a evolversi, sperimentando con nuove sonorità e arricchendo il loro repertorio con elementi elettronici e sofisticati. Pur mantenendo la loro grinta e passione, la band esplora territori musicali più complessi, mostrando una maturità artistica che li ha resi noti al grande pubblico. Con il loro stile audace e in continua evoluzione, i Soft Play sono pronti a sorprendere ancora.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Soft Play a Firenze

Laurie Vincent dei Soft Play in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Enter Shikari

Gli Enter Shikari sono una band unica nel loro genere, che fonde post-hardcore, elettronica e punk con una visione musicale sperimentale e innovativa. Il loro sound potente e coinvolgente ha conquistato fan in tutto il mondo, mentre la band spinge costantemente i confini della musica. Con il loro mix di riff taglienti e beat elettronici, gli Enter Shikari sono una delle band più originali e rispettate della scena musicale contemporanea.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Enter Shikari a Firenze

Rou Reynolds degli Enter Shikari in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Public Enemy

I Public Enemy sono una delle band più influenti nella storia della musica e della cultura, simbolo di ribellione e protesta. Con il loro rap potente e consapevole, hanno affrontato temi cruciali come la disuguaglianza razziale e le ingiustizie sociali, diventando una voce fondamentale nel movimento di cambiamento. Con inni come “Fight The Power” e “Don’t Believe The Hype”, i Public Enemy hanno segnato un’era e continuano a essere una fonte di ispirazione per nuove generazioni.

Flavor Flav dei Public Enemy in concerto al Firenze Rocks 2025 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Korn

I Korn sono i pionieri del nu-metal, un genere che hanno contribuito a definire negli anni ’90.

Con un sound oscuro e sperimentale, hanno influenzato intere generazioni di musicisti e fan.

Ogni loro concerto è un’esperienza unica, un turbinio di emozioni che travolge il pubblico. I

l loro impatto sulla scena metal e nu-metal è indiscusso, e con il loro catalogo ricco di successi e temi potenti come la sofferenza e la redenzione, i Korn sono una delle band più significative della musica rock e sono stati gli headliner della seconda giornata del Firenze Rocks.

Clicca qui per vedere le foto del concerto del Firenze Rocks – Day 2 a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 2 – La Scaletta Del Concerto Dei Korn

Blind

Twist

Here To Stay

Got The Life

Clown

Did My Time

Shoots And Ladders

Falling Away From Me

Cold

Ball Tongue

Twisted Transistor

A.D.I.D.A.S.

Dirty

Somebody Someone

Y’All Want A Single

4 U

Divine

Freak On A Leash