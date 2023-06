DEPECHE MODE: il 4 agosto esce il nuovo box set “Sounds of the Universe | The 12″ Singles”

Il 4 agosto uscirà il nuovo box set da collezione dei DEPECHE MODE, il dodicesimo per la collana The 12″ Singles: “Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” (Sony Music) ed è già disponibile in pre-order al link www.depechemodeboxsets.com.

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” contiene 7 vinili da 12 pollici, con i brani “Wrong”, “Peace”, il doppio lato A “Fragile Tension”/“Hole To Feed”, insieme a B-side, remix e altre registrazioni realizzate nel periodo del 12esimo album in studio dei Depeche Mode, “Sounds of The Universe”, uscito nell’aprile 2009 per Mute Records.

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” offre un insieme di remix – radio, club, dub e tanti altri – dei pezzi originali dei Depeche Mode, con tre dischi (disco due, quattro e sette) creati appositamente per questa uscita, mettendo insieme B-side e missaggi alternativi inizialmente rilasciati in CD e maxi-singoli usciti in contemporanea alla release dell’album.

Per la registrazione di “Sounds Of The Universe”, Dave Gahan, Martin Gore e Andrew Fletcher sono entrati in studio per realizzare il loro secondo album con il produttore Ben Hillier, le cui intuizioni presenti nell’album precedente, “Playing The Angel” del 2005, avevano apportato nuove possibilità sonore per la band. “Sounds Of The Universe” ha espanso così la visione dei Depeche Mode e il loro repertorio, mantenendo al tempo stesso la loro tradizione di far uscire dei singoli 12 pollici in aggiunta alle uscite dei loro album.

Fin dai primi tempi della band, i Depeche Mode hanno scelto di valorizzare i vinili 12’’, abbracciando la forza singolare del formato e tutto il suo potenziale. Il singolo 12’’ ha permesso alla band di esplorare nuove possibilità sonore, mentre la bellezza concreta del supporto fisico ha dato loro modo di sviluppare con costanza e in maniera sofisticata il design. I Depeche Mode, con i singoli della loro discografia, hanno dato ai fan l’opportunità di godere di remix, B-side rare, performance tratte da concerti e altri contenuti esclusivi.

“Sounds Of The Universe | The 12″ Singles” è la dodicesima uscita della serie The 12” Singles dei Depeche Mode. Nell’arco dei prossimi 12 mesi, è in programma anche la pubblicazione dei box set di “Delta Machine” e “Spirit”.

I Depeche Mode sono attualmente impegnati nella seconda tranche del loro Memento Mori World Tour, a supporto del loro 15° album in studio “Memento Mori”, uscito a marzo 2023, e che arriverà in Italia questa estate con tre imperdibili date: il 12 luglio Stadio Olimpico – Roma, il 14 luglio Stadio San Siro – Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara – Bologna.