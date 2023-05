DANIELE SILVESTRI: esce il 9 giugno il nuovo album “Disco X”

Daniele Silvestri torna con “Tutta” (Epic Records / Sony Music Italy), il nuovo singolo disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali e annuncia la pubblicazione del suo nuovo album “Disco X”, in uscita il prossimo 9 giugno.

Il decimo disco di inediti di Daniele Silvestri è una “X”, “X” come dieci, ma anche come “incognita”, qualcosa di non meglio specificato o in qualche modo misterioso.

Dieci anche le canzoni che compongono l’album, tasselli che si uniscono fino a diventare inseparabili, nonostante provenienze tra loro diverse e distanti. Dieci storie, alcune delle quali hanno voluto altre voci a raccontarle, e così tra gli ospiti del disco troviamo Davide Shorty, Eva, Emanuela Fanelli, Franco126, Frankie hi-nrg mc, Fulminacci, Giorgia, i Selton e Wrongonyou.

Il primo tassello ufficiale è “Tutta”, ed è lo stesso Silvestri a descrivere la nuova traccia “La sua storia chiude un cerchio iniziato alcuni mesi fa, quando prima di iniziare un tour teatrale molto particolare ho chiesto a chi mi segue di mandarmi storie da leggere, vere o inventate che fossero. Molte di quelle storie sono diventate parte di quello spettacolo, ogni volta diverso. Alcune sono diventate vere canzoni. Ma solo questa ha trovato il suo spazio sul disco. Una storia che dentro aveva già il suo testo in forma di canzone , scritto e inviato da un artista figurativo di Forlì che si chiama Paolo Poni. Di mio c’è solo il testo dell’introduzione. E la musica, venuta fuori con una semplicità furibonda. Ci è piaciuta subito, tanto da decidere che fosse lei a guidare tutte le altre”

«Tutta la luce che non cade su di te / è uno spreco d’ombre / ecco che cos’è». “Tutta” è una canzone ricca di immagini e di metafore. Un brano dalle tinte folk pop che tiene insieme in maniera armonica influenze musicali molto diverse fra loro, impreziosito dal contributo di Emanuela Fanelli nei panni della destinataria di questa dedica speciale.

“Disco X” e “Tutta” sono stati preceduti da “Intro X” – uscito a sorpresa lo scorso 25 aprile – brano che può essere considerato a tutti gli effetti il trailer del nuovo album, «una specie di manifesto programmatico del disco, ma anche un contenitore su cui hanno lasciato il loro segno tutti gli ospiti che nell’album saranno presenti in vari modi», come ha affermato Daniele sui suoi profili social.

A fine maggio Daniele Silvestri sarà nuovamente a teatro con quattro concerti speciali, per chiudere il cerchio aperto in autunno, con il tour che, per l’occasione, è stato ribattezzato “Teatri X”. I live partiranno il 18 maggio dal Teatro Augusteo di Napoli, per proseguire il 19 maggio a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 20 maggio a Bologna al Teatro Duse – entrambi già sold out – , il 22 maggio a Milano al Teatro Lirico.

DANIELE SILVESTRI – Estate X

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3JUXsAm

1 luglio – Sogliano al Rubicone (FC) – Sogliano Sonica

6 luglio – Collegno (TO) – Flowers Festival

15 luglio – Bergamo – Lazzaretto

20 luglio – Assisi (PG) – Riverock Festival

25 luglio – Roma – Cavea Parco della Musica Ennio Morricone

28 luglio – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee

5 agosto – Gallipoli (LE) – Parco Gondar

6 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Blubar Summer Festival

19 agosto – La Spezia – Piazza Europa

31 agosto – Reggio Emilia – FestaReggio1 settembre – Prato – Settembre Prato è Spettacolo

Dopo “Teatri X” sarà la volta di un lungo tour estivo: “Estate X”. Una nuova tournée nei più importanti Festival della penisola. Sarà lì che Daniele, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi.