BLACK COUNTRY, NEW ROAD: esce ad Aprile il nuovo album, il 25 ottobre in concerto a Milano

I Black Country, New Road tornano oggi con l’annuncio di un nuovo attesissimo lavoro, Forever Howlong, in uscita il 4 aprile su Ninja Tune.

Forever Howlong è il loro primo album in studio dal 2022, dopo Ants From Up There, che ha raggiunto la #3 nelle classifiche del Regno Unito, regalando alla band il loro secondo album nella Top 5 in soli dodici mesi. Un traguardo che si aggiunge al successo del loro album d’esordio, For the First Time, candidato ai Mercury Prize.

Questo nuovo album segue Live at Bush Halldel 2023, acclamato trionfalmente comeuna “resurrezione magica” dal prestigioso The Guardian. Con Forever Howlong, terzo lavoro di inediti in studio, la band si trasforma nuovamente, costruendo tutto da zero in una miracolosa metamorfosi musicale.

Prodotto da James Ford (Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) Forever Howlong mostra i Black Country, New Road in una nuova formazione in cui i compiti vocali – e gran parte della scrittura – sono suddivisi tra Tyler Hyde, Georgia Ellery e May Kershaw. “Avere tre ragazze che cantano, ha creato un filo conduttore per l’album” afferma Ellery. “È sicuramente molto diverso da ‘Ants From Up There’, grazie alla prospettiva femminile, e la musica che abbiamo creato riflette anche questo.”

Oggi la band presenta Besties, il primo singolo e brano d’apertura dell’album, nonché il primo dei Black Country, New Road in studio con la voce principale di Georgia Ellery. Il brano è accompagnato da un video diretto da Rianne White, già premiata per la regia, produzione e montaggio di Lord dei Young Fathers, e nota per i suoi lavori con artisti come Aurora, Kae Tempest e Lola Young.

Da giugno, torneranno in tour facendo tappa in festival come Primavera Sound, Paredes de Coura, Lowlands ed End of the Road. A settembre e ottobre seguirà un tour completo nel Regno Unito e in Europa, con una data a Milano ai Magazzini Generali il 25 ottobre, per poi culminare nel loro più grande concerto da headliner, il 31 ottobre alla Brixton Academy di Londra.