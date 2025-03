BLACK COUNTRY, NEW ROAD a Luglio in concerto a Sesto al Reghena (PN), Chiusi (SI) e Soliera (MO)

Dopo l’annuncio del loro attesissimo concerto a Milano in ottobre, i Black Country, New Road confermano il ritorno in Italia già questa estate per tre date speciali.

La band, in procinto di pubblicare il nuovo album Forever Howlong il 4 aprile su Ninja Tune, porterà sul palco il suo inconfondibile mix di folk, prog, baroque pop e alt-rock.

Dal loro acclamato documentario “Live at Bush Hall”, alle quattro partecipazioni al Primavera Sound, passando per il loro debutto a Glastonbury fino al Fuji Rock in Giappone i Black Country, New Road sono divenuti leggendari per i loro live.

BLACK COUNTRY, NEW ROAD

VENERDÌ 04 LUGLIO 2025 – SESTO AL REGHENA (PD)

PIAZZA CASTELLO – SEXTO’NPLUGGED

Biglietti > https://tidd.ly/3Ff7goZ

SABATO 05 LUGLIO 2025 CHIUSI (SI)

LARS ROCK FEST – Ingresso libero

DOMENICA 06 LUGLIO 2025 SOLIERA (MO)

PIAZZA LUSVARDI ARTI VIVE FESTIVAL

SABATO 25 OTTOBRE 2025 MILANO

MAGAZZINI GENERALI Via Pietrasanta, 16

Biglietti > https://tidd.ly/3Ff7goZ