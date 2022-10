DEEP PURPLE: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La leggendaria band dei Deep Purple è approdata a Milano con il suo “The Whoosh! Tour” dopo anni di attesa a causa dei numerosi rinvii della data per via dell’epidemia.

Dello storico quintetto che ha fatto la storia del rock sul palco restano il cantante Ian Gillan, Ian Paice alla batteria e Roger Glover al basso. A completare la formazione ci sono il chitarrista Simon McBride, che da qualche mese ha preso il posto di Steve Morse e Don Airey alle tastiere per non far rimpiangere gli assoli di Jon Lord, scomparso nel 2012.

Ad aprire la serata milanese sono stati gli storici Jefferson Starship, la band nata dallo scioglimento degli altrettanto fondamentali e storici Jefferson Airplane.

DEEP PURPLE – la scaletta di MilanoHighway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Nothing at All

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Anya

Keyboard Solo

Perfect Strangers

Space Truckin’

Smoke on the Water Hush (Joe South cover)

Black Night