DEEP PURPLE + Jayler in concerto all’Unipol Forum di Milano il 17 Ottobre 2026

I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro tour autunnale indoor, che li vedrà esibirsi anche in Italia per un nuovo appuntamento.

Il concerto si terrà sabato 17 ottobre 2026 all’Unipol Forum di Assago (Milano).

Sarà possibile acquistare esclusivamente posti a sedere, non sono previsti posti in piedi. In apertura di serata si esibiranno gli inglesi Jayler.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nYNSgV



In estate i DEEP PURPLE saranno in concerto anche il 16 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri nell’ambito di Pisa Summer Knights e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (Padova).

Poche band nella storia del rock hanno lasciato un’eredità così potente e duratura come i DEEP PURPLE. Da oltre cinque decenni i Nostri pubblicano album che finiscono in vetta alle classifiche ed effettuano tour sold-out in tutto il mondo: i DEEP PURPLE rimangono una delle band più influenti e prestigiose al mondo, grazie a un catalogo senza pari – da “Smoke on the Water” a “Highway Star” – e a esibizioni dal vivo che riaffermano ogni volta il loro status di pionieri dell’hard rock.

La musica dei DEEP PURPLE raggiunge ancora oggi nuove generazioni e affascina fan in tutto il mondo. Il loro classico del 1970 “Child in Time” è stato rielaborato per fare da colonna sonora al trailer dell’ultima stagione della serie Netflix di successo “Stranger Things”, presentando uno dei brani più potenti del rock a milioni di nuovi ascoltatori e riaccendendo l’ammirazione globale per il sound senza tempo della band. Il momento cattura perfettamente l’influenza duratura dei DEEP PURPLE e la loro capacità di rimanere rilevanti nella cultura odierna. Insieme al successo del loro acclamato album del 2024 “=1”, questi leggendari eroi dell’hard rock non mostrano alcun segno di cedimento.

DEEP PURPLE

16 luglio 2026 – Pisa, Piazza dei Cavalieri – Pisa Summer Knights

17 luglio 2026 – Este (Padova), Castello Carrarese

17 ottobre 2026 – Assago (Milano), Unipol Forum + Jayler

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nYNSgV

