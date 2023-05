GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3: è uscita la colonna sonora del film Marvel

È disponibile sulle piattaforme digitali la colonna sonora del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, ora nelle sale italiane.

Svelata da James Gunn, la tracklist di Guardians of the Galaxy Vol. 3: Awesome Mix Vol. 3 Original Motion Picture Soundtrack è una raccolta di 17 canzoni disponibile in versione CD standard, versione vinile doppio LP Nero Standard e doppio LP Limited Edition Grape Purple/Cobalt Blue in esclusiva sullo shop Universal, e in formato Digital Download.

L’album digitale Guardians of the Galaxy Vol. 3 Original Score con le musiche del compositore John Murphy (Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, The Suicide Squad – Missione suicida) è disponibile da oggi.

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, l’amato gruppo di improbabili Super Eroi si sta ambientando a Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte dal turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Il film è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova.