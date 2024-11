MISSINCAT: guarda in anteprima il video “Karma Police” (cover dei Radiohead)

E’ uscito a settembre “Earthling” (Listenrecords/ Broken Silence), il nuovo album di MISSINCAT, alias Caterina Barbieri, cantautrice, polistrumentista e produttrice italiana residente a Berlino.

Conosciuta come un fenomeno di culto nella scena indie tedesca, MISSINCAT torna con un lavoro che conferma la sua capacità di sorprendere e innovare, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nella scena musicale internazionale.

“Earthling” esplora le dinamiche umane da una prospettiva inedita: quella aliena. Gli “Earthlings” sono descritti come esseri umani osservati da lontano, non solo per la loro coesistenza sulla Terra, ma anche per i loro sogni, desideri, lotte e vulnerabilità.

MISSINCAT canta di storie umane ordinarie — amore, frustrazione, speranza e imperfezione — elevandole a una dimensione celeste, incastonandole in paesaggi musicali preziosi e cinematografici. L’album, composto da 10 brani, è caratterizzato da un approccio minimalista che lascia ampio respiro alla voce eterea di MISSINCAT e al suo storytelling. Gli arrangiamenti musicali fondono beat elettronici 808 con batterie acustiche (suonate da Matze Proellochs), calde sezioni d’archi (con il contributo del violoncellista Marius Kiefer), chitarre sognanti e sintetizzatori.

MISSINCAT

MISSINCAT, nome d’arte di Caterina Barbieri, vive a Berlino dal 2007. Con cinque album e un EP, tra cui il nuovo “Earthling” (2024), gode di una base di fan fedeli e di un posto fisso nella scena indie tedesca. Artista versatile e innovativa, MISSINCAT si reinventa in ogni pubblicazione, portando in ciascun lavoro una storia unica e una musicalità distintiva; al centro, però, rimane sempre la sua inconfondibile voce, delicata ed energica al tempo stesso. Caterina Barbieri affonda le sue radici musicali nella scena milanese, dove suona il basso e scrive canzoni per la band tutta al femminile Vertigini, con cui gira l’Italia. Dopo essersi trasferita a Berlino, città mecca degli artisti, debutta da solista con il primo album “Back On My Feet” (2009). Il singolo omonimo entra subito nelle classifiche AirPlay e ottiene immediatamente l’apprezzamento della critica. Nel 2011 pubblica il suo secondo disco “WOW”, che contiene il fortunato duetto “Capita” con il cantautore italiano Dente, seguito da “Wirewalker” (2015). Nel 2017 pubblica l’EP “Forces”, composto da cinque tracce realizzate con cinque artisti diversi, tra cui “Made Of Stone”, uno dei suoi brani di maggior successo. Con l’album “10” (2019), MISSINCAT canta per la prima volta interamente in italiano, dando vita a un indie pop caldo e senza tempo. Nel 2022 pubblica i singoli “Calling Your Name”, “Turn Back Time” e “Christmas Rose”, mentre nel 2023 escono “Masquerade” e “Hit My Heart”. Il 13 settembre 2024 è prevista l’uscita dell’album “Earthling”, anticipato dal nuovo estratto “Heart Of Fire”. “Il disco conferma la sua capacità di sorprendere e innovare, consolidando ulteriormente la sua posizione di rilievo nella scena musicale internazionale.

MISSINCAT ha all’attivo numerose tournée in Europa, Stati Uniti e Australia, una partecipazione al SXSW di Austin e ha aperto i concerti dei The XX e di Amy Winehouse, che ha accompagnato nel suo tour tedesco del 2008. Inoltre Caterina Barbieri lavora come produttore (per Jessica Einaudi, tra gli altri) e scrive musica strumentale per produzioni cinematografiche.

