YUSUF / CAT STEVENS in concerto il 18 Giugno a Roma per l’unica data italiana

Yusuf Cat Stevens ha annunciato un concerto evento che si terrà Domenica 18 Giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta del suo primo concerto in Italia dopo 9 anni e anche per questo la serata assume già i contorni di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3ZhwlUM

Dopo sei decenni di carriera stellare, Yusuf / Cat Stevens continua a fare musica che riflette il suo viaggio di scoperta personale e verità interiore. Il prossimo album “King Of A Land” è un classico disco alla Yusuf / Cat Stevens, pieno di melodie accattivanti e testi fantasiosamente poetici che dipingono un’immagine allettante e vivida di come il mondo potrebbe essere.



Yusuf / Cat Stevens suonera’ al Legends Slot del Glastonbury Festival di quest’anno oltre che in Germania, Italia e Spagna. Questi concerti rappresentano una rara occasione per vedere il leggendario cantautore, ora sulla settantina, attingere dal suo epico catalogo di canzoni che include “Wild World”, “Father and Son”, “Peace Train” e “The Wind”.



Yusuf / Cat Stevens è stato inserito sia nella Rock & Roll Hall of Fame che nella Songwriters Hall of Fame e ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, tra cui “Tea for the Tillerman” e “Teaser and the Firecat”. In ogni fase del percorso la sua musica è sempre stata incentrata sulla ricerca dell’illuminazione spirituale e sulla ricerca della pace.

Dagli anni ’70 Yusuf / Cat Stevens ha lavorato direttamente nel campo degli aiuti umanitari e dell’istruzione. Raccoglie fondi e sostiene le vittime di disastri sia naturali che causati dall’uomo attraverso la sua fondazione globale Peace Train, con la sua missione di “Nutrire gli affamati e diffondere la pace”.

YUSUF / CAT STEVENS

DOMENICA 18/06/2023 – ROMA

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

