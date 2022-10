CAT STEVENS: 50 anni di “Catch Bull At Four”

Catch Bull At Four, (1972) è il quarto album di Cat Stevens per l’Island Records. Pubblicato originariamente il 27 Settembre 1972, usciva sull’onda dello straordinario successo dei tre dischi precedenti, Mona Bone Jakon, Tea for the Tillerman e Teaser and the Firecat.

Con Paul Samwell-Smith alla produzione, Catch Bull At Four vede Cat Stevens accompagnato da Alun Davies (chitarra), Gerry Conway (batteria), Alan James (basso) e Jean Roussel (tastiere).

Catch Bull At Four rimase per tre settimane al #1 della Billboard Top 200 album chart diventando in quel momento l’album più venduto di Cat Stevens e raggiunse il top della classifica anche in Canada, il #2 in UK e Olanda e il #4 in Francia.

Per celebrare il 50° Anniversario del disco, Catch Bull At Four è stato rimasterizzato (24bit/96kHz) dai nastri originali e viene ristampato in VINILE 180g con copertina gatefold e in CD digisleeve LTD Edition con un nuovo booklet di 16 pagine che comprende foto, testi, articoli stampa del periodo e memorabilia.

CATCH BULL AT FOUR – 1LP 50th ANNIVERSARY REMASTER

Side A

1. Sitting

2. Boy with a Moon & Star on His Head

3. Angelsea

4. Silent Sunlight

5. Can’t Keep It In

Side B

1. 18th Avenue (Kansas City Nightmare)

2. Freezing Steel

3. O’Caritas

4. Sweet Scarlet

5. Ruins