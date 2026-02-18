TRAVIS SCOTT in concerto il 17 luglio a di Reggio Emilia per HELLWATT Festival 2026

Venerdì 17 luglio 2026 TRAVIS SCOTT salirà sul Main Stage della RCF Arena di Reggio Emilia, per uno degli eventi più potenti e attesi dell’estate musicale europea.

Con questo annuncio, HELLWATT FESTIVAL svela l’ultimo headliner della sua 1° edizione, completando una lineup pensata per segnare un nuovo standard nel panorama dei grandi live internazionali.

Dopo il grande ritorno live di YE – KANYE WEST e una serie di nomi di fama mondiale come DJ SNAKE, MARTIN GARRIX, OZUNA e RITA ORA, il rapper statunitense è la ciliegina sulla torta di un cast mai visto per una 1° edizione di un festival!

Artista capace di ridefinire i codici dello spettacolo contemporaneo, Travis Scott incarna una visione che unisce musica, tensione scenica ed energia collettiva. Le sue performance non sono semplici concerti, ma esplosioni di suono, ritmo e presenza, esperienze ad altissima intensità che trasformano il live in un evento totale.

L’appuntamento del 17 luglio rappresenta uno dei vertici energetici dell’intero festival: una performance destinata a imprimersi nella memoria del pubblico.

Il live di Travis Scott nel Main Stage sarà preceduto dal pre-party e seguito dall’afterparty nell’Iren Green Park (boulevard). Questi party d’eccellenza saranno curati da Zamna Festival, il celebre festival internazionale nato a Tulum, in Messico, oggi punto di riferimento globale per la musica elettronica e per la creazione di esperienze immersive di altissimo livello, capaci di unire musica, arte e scenografia in un unico universo narrativo. L’Iren Green Park sarà allestito con scenografie e ambientazioni cinematografiche immersive che trasporteranno gli spettatori in un mondo post-apocalittico, futuristico e cyberpunk, dando vita a un’esperienza coinvolgente progettata come un set a grandezza naturale.

HELLWATT Festival 2026

Hellwatt Festival nasce con un impegno preciso: offrire al pubblico un’esperienza all’altezza dei più grandi eventi internazionali, garantendo qualità, innovazione e valore reale. Si svolge all’interno della RCF Arena di Reggio Emilia, la venue per concerti più grande d’Europa immersa nel verde.

La realizzazione del festival coinvolge Moment Factory, studio canadese riconosciuto per la progettazione di ambienti immersivi, scenografie digitali e installazioni multimediali su larga scala. Hellwatt Festival vede inoltre la collaborazione di scenografi che hanno contribuito alla realizzazione di alcune delle scenografie più iconiche del Glastonbury Festival.

L’ambizione del progetto è contribuire allo sviluppo della cultura musicale dal vivo e posizionare l’Italia come uno dei punti di riferimento per i grandi eventi internazionali nei prossimi anni.

sabato 4 luglio

Offset

Ice Spice

Ty Dolla $ign

Wiz Khalifa

Poison Beatz

Baby Gang

Lost Frequencies

Martin Garrix

domenica 5 luglio

The Chainsmokers

Rita Ora

Ozuna

Nicky Jam

Lolita

Afrojack

Dimitri Vegas & Like Mike

Dj Snake

sabato 11 luglio

Benny Benassi

Clean Bandit

Alok

Swedish House Mafia

venerdì 17 luglio

Travis Scott

sabato 18 luglio

Ye – Kanye West