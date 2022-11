TRAVIS SCOTT: per la prima volta in Italia, in concerto venerdì 30 giugno a Milano per I-Days 2023

Dopo l’annuncio dei primi due headliner degli I-Days 2023, Paolo Nutini e FLORENCE + THE MACHINE, un terzo nome si aggiunge alla rassegna che la prossima estate riempirà di musica Milano: TRAVIS SCOTT, il rapper ai vertici dello stardom del mondo urban, venerdì 30 giugno 2023 farà tappa all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per il suo primo e unico concerto in Italia.

TRAVIS SCOTT

venerdi 30 giugno 2023 – MILANO

I-Days 2023 – Ippodromo SNAI La Maura

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/travis2023

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/travisscott

Prevendita www.105.Net dalle 11.00 di mercoledì 23 novembre

Presale MyLivenation dalle 11:00 di di venerdì 25 novembre

Vendita generale dalle 11.00 di sabato 26 novembre

POSTO UNICO: € 70,00 + diritti di prevendita

PIT: € 100 + diritti di prevendita

Travis Scott porterà il suo sound per la prima volta in assoluto in Italia come headliner degli I-Days 2023, l’appuntamento più importante dell’estate milanese. Nelle prossime settimane verranno annunciati i nomi degli altri artisti che andranno a completare il cast degli I-DAYS 2023.

Dopo la straordinaria esperienza live in-game ASTRONOMICAL su Fortnite nel 2020 (12 milioni di giocatori collegati e record di pubblico dal vivo nella storia del gioco online) i fan italiani di Travis Scott potranno finalmente sentire dal vivo il repertorio del rapper statunitense, tra i quali i brani degli album Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016), disco di Platino in Italia, e Astroworld (2018) che ha esordito al primo posto della classifica FIMI e ha conquistato il doppio disco di Platino nel nostro paese. Dallo scorso venerdì è disponibile Down in Atlanta di Pharrell feat. Travis Scott, brano prodotto a quattro mani dai due artisti.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

Il rapper e produttore Travis Scott (pseudonimo di Jacques Bermon Webster II), conosciuto anche come La Flame o Cactus Jack), classe 1991 ed originario del Texas, nel 2015 pubblica il primo album Rodeo (con il quale esordisce al primo posto della Rap Albums chart di Billboard) al quale fa seguito l’anno successive Birds in the Trap Sing McKnight. Nel 2018 pubblica il terzo album Astroworld conquistando nella prima settimana la prima posizione della Billboard 200 Chart e aggiudicandosi la nomination come Miglior Album Rap ai Grammy Awards 2019.

Numerose anche le collaborazioni con altri artisti come quella con Quavo del 2017 (Huncho Jack, Jack Huncho) e quella con il collettivo Cactus Jack per l’album JackBoys del 2019 che ha debuttato al primo posto della classifica Biollboard 200. Negli anni ha ottenuto quattro primi posti nella classifica Hot 100 di Billboard, sia con suoi brani che con collaborazioni: Sicko Mode (featuring Drake), Highest in the Room, The Scotts (The Scotts, Travis Scott e Kid Cudi) e Franchise (featuring Young Thug e M.I.A.). Nel ruolo di produttore Travis Scott collabora con numerosi artisti come Madonna, Big Sean, Rihanna e i Migos.

In totale ha ottenuto nove nomination ai Grammy Awards e ha vinto un Latin Grammy per TKN con Rosalia.

I-DAYS PACK 1 – SUPER PIT: € 405

Comprende:

Un biglietto PIT con accesso ad area riservata vicino al palco “SUPER PIT”

Ingresso dedicato

Voucher da € 30,00 da spendere nei punti merchandising ufficiali del festival

Cena a buffet con open bar (apertura ore 18:00)

Pass ricordo laminato

Area ombreggiata

Luxury Toilettes riservata agli acquirenti del pacchetto

I-DAYS PACK 2 – EARLY ENTRY: € 240

Comprende:

Un biglietto PIT

Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura porte al pubblico) da entrata riservata

2 free drink

Pass ricordo laminato