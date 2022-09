PAOLO NUTINI in concerto sabato 24 giugno a Milano per I-Days 2023

Dopo lo straordinario successo ottenuto questa estate con le date italiane del suo tour (oltre 40 mila biglietti bruciati in poco tempo), Paolo Nutini è pronto per tornare in Italia il prossimo anno per un’unica data live.

Paolo Nutini, infatti è il primo headliner annunciato degli I-DAYS 2023, una nuova occasione per l’artista di presentare al pubblico i brani del nuovo disco “Last Night In The Bittersweet”.

PAOLO NUTINI

sabato 24 giugno 2023 – MILANO

I-Days 2023 – Ippodromo SNAI



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/nutini2023

Oppure a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/nutini

Presale con App I-Days dalle 11:00 di martedì 4 Ottobre

Vendita generale dalle 11.00 di giovedi 6 Ottobre

POSTO UNICO: € 40,00 + diritti di prevendita

PIT: € 55,00 + diritti di prevendita

Nonostante i tanti anni di assenza, la critica e il pubblico hanno accolto il ritorno di Paolo Nutini con grande entusiasmo, facendo registrare il sold out per i concerti ancor prima della pubblicazione del nuovo disco “Last Night In The Bittersweet”.

L’album, che nel mese di luglio ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica, era stato anticipato dai singoli “Lose It” e “Through The Echoes”, “Shine A light”, “Pietrified in Love” e “Acid eyes”.

“Last Night In The Bittersweet”, acclamato da pubblico e critica, ha avuto anche un fan d’eccezione come Harry Styles, l’artista ha infatti recentemente dichiarato che il nuovo album di Paolo è stato tra i suoi dischi preferiti di quest’anno.

I-DAYS 2023

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.