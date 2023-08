A sorpresa TRAVIS SCOTT in concerto il 7 agosto al Circo Massimo di Roma

Travis Scott torna in Italia dopo poco più di un mese per una nuova esclusiva data lunedì 7 agosto 2023 al Circo Massimo! È la prima data in assoluto dopo il lancio delfilm “CIRCUS MAXIMUS” e la pubblicazione dell’attesissimo album “UTOPIA”, avvenuti rispettivamente il 27 e il 28 luglio.

TRAVIS SCOTT

Lunedi 8 Agosto – Roma – Circo Massimo



Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3rUhcxC

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/Kjzome

Presale My Live Nation a partire dalle 10:00 di mercoledì 2 agosto

Vendita generale dalle 10.00 di giovedì 3 agosto

Un live che già da queste anticipazioni si preannuncia un evento di portata e rilevanza mondiale, in cui la scelta della location omonima alla pellicola non sembra essere un caso. Dopo l’apparizione a Pompei arriva la certezza di un suo grande concerto in Italia al Circo Massimo dove l’artista porterà il suo repertorio ma celebrerà anche per la prima volta il suo nuovo lavoro discografico.

“UTOPIA” è il nuovo attesissimo album dell’artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards Travis Scott.

L’album ha debuttato alla #1 della Top Album Debut Global Chart, totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Non solo, tutte le tracce contenute nel disco sono entrate nella Top 30 della classifica globale, e nello specifico 9 brani in Top 10 guidati da “HAYENA” che ha conquistato direttamente la #1.

Infine, l’intero album è entrato immediatamente nella Top 100 della classifica italiana.

“UTOPIA” riassume tutte le capacità di Travis Scott come performer, autore, produttore e collaboratore, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado diportare la sua musica ad un livello sempre più alto. L’album segue l’incredibile successo planetario dell’album “ASTROWORLD” (doppio PLATINO in Italia), del precedente “Birds in the Trap Sing McKnight” (PLATINO in Italia), e dei singoli “SICKO MODE” (doppio PLATINO in Italia), “TKN” feat. Rosalia (PLATINO in Italia), e della super HIT da oltre 2 MILIARDI di stream “GOOSEBUMPS” (triplo PLATINO in Italia).

“UTOPIA” è stato anticipato dal singolo “K-POP” in collaborazione con gli hitmaker da miliardi di stream Bad Bunny e The Weeknd. Il brano sta scalando la classifica dell’Airplay radiofonico italiano, mentre ha già raggiunto la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 (#13) della classifica italiana.

