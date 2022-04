SAMUEL: in partenza il 1° Maggio il nuovo “Elettronica Tour”

E’ uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali E Invece, il nuovo singolo di Samuel, in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale statunitense The Lumineers. Il brano, caratterizzato dal sound accattivante di chitarre acustiche e battiti di mani, racconta di un amore di quelli che si sfiorano a vicenda, fra rimpianti, ricordi e una piacevole nostalgia.

Così Samuel racconta la genesi della canzone: «E Invece è un brano che non assomiglia a niente, è un brano estemporaneo. A qualche mese dall’uscita di BRIGATABIANCA ho ricominciato a scrivere e ho trovato, fra le pagine degli appunti che avevo, questa canzone che racconta di un’attesa e di un bisogno di rivivere sensazioni e immagini di leggerezza. È una canzone legata a quell’amore che vedi passare tutti i giorni davanti, e a cui non riesci a confidare quello che provi. Durante un pomeriggio trascorso insieme al Golfo Mistico, Jeremiah Fraites ascolta questo brano e se ne appassiona. Decidiamo di produrlo insieme, e nasce una canzone spassionata leggera che ha l’ambizione di non avere ambizioni, e che vuole regalare un momento di leggerezza e di malinconia a chi l’ascolta.»

Samuel tornerà live da maggio con una nuova tournée che, prodotta e organizzata da Kashmir, porterà il cantante a esibirsi in nuove tappe in tutt’Italia.

SAMUEL – ELETTRONICA Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/samuel2022

01.05 – ISOLA DEL LIRI (FR), One M Fest NUOVA DATA

12.05 – FIRENZE, Viper Theatre

13.05 – ROMA, Monk

14.05 – LIVORNO, The Cage

20.05 – RONCADE (TV), New Age Club – Concerto + DJ Set

21.05 – BOLOGNA, Estragon Club – Concerto + DJ Set

27.05 – TORINO, Hiroshima Mon Amour

28.05 – BRESCIA, Latteria Molloy

01.06 – VERONA, Giardino dell’Università di Verona NUOVA DATA

02.06 – PORDENONE, Music In Village NUOVA DATA

04.06 – TARANTO, Mercato Nuovo NUOVA DATA

05.06 – CASTEL VOLTURNO (CE), Rama Beach NUOVA DATA

29.07 – ASSISI (PG), RiveRock NUOVA DATA

