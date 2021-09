The WOMBATS: a Maggio in concerto a Bologna e Milano

The WOMBATS, la band indie-rock britannica capitanata da Matthew Murphy, torna in Italia per due nuovi appuntamenti il 12 maggio 2022 all’Estragon di Bologna e il 13 maggio 2022 al Fabrique di Milano.

THE WOMBATS

12 maggio 2022 @ Estragon di Bologna

13 maggio 2022 @ Fabrique di Milano



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thewombats2022

Posto Unico – € 30,00 + diritto di prevendita

– Prevendita MyLivenation da giovedi 9 settembre alle ore 10

– Vendita Generale da venerdi 10 settembre alle ore 10

Dopo l’annuncio del loro tour da headliner più grande nel Regno Unito “All The Hits”, The Wombats sorprendono i fan con un nuovo album dal titolo “Fix Yourself, Not The World” in uscita il 7 gennaio 2022 per AWAL. Il primo singolo, ad anticipare il nuovo lavoro, “Method To The Madness” ha raggiunto la UK Top 3 ed è stato accompagnato da un videoclip diretto da Aaron Brown (Arctic Monkeys, King Krule) e girato in Messico.

“Method To The Madness riguarda la ricerca di schemi nel caos e alla fine la rinuncia, lasciando andare. Molti dei testi sono tratti dalla mia esperienza in luna di miele, camminando per le città europee, stando tra turisti ma allo stesso tempo rimanendo me stesso, imbucandomi negli hotel con prenotazioni all’ultimo. Sentirsi eccitati, ma sempre consapevoli che non è cambiato molto”, spiega il frontman del gruppo Murph.

Dopo quindici anni e 5 album, la band di Liverpool (Murph, Dan Haggis e Tord Overland Knudsen) sta raggruppando il pubblico più grande di sempre. Questo anche grazie il successo virale dato dal remix di Oliver Nelson “Greek Tragedy” del 2015 che ha catturato una nuova generazione di fan. Il remix è stato usato in più di 600.000 video, con oltre 30 milioni di stream portando la versione originale a 120 milioni di riproduzioni e facendolo diventare singolo d’oro negli Stati Uniti d’America. La versione alternativa del loro brano ha anche aiutato ad aggiungere 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Registrando in remoto dalle loro rispettive case, il gruppo ha lavorato duramente per produrre canzoni attraenti, creative e con uno sguardo in avanti. Sarà proprio così il nuovo lavoro che ha già dimostrato, con il singolo “If You Ever Leave, I’m Coming With You”, di essere pieno di hit da portare sul palco del loro tour più grande di sempre.

The Wombats, dopo un’estate a suonare sui main stage dei festival più prestigiosi come Reading & Leeds Festival e Neighbourhood Weekender, e dopo il loro show alla O2 Arena di Londra fissato nel 2022, sono pronti a portare in Italia due spettacoli unici e irripetibili, dimostrando ancora una volta con i loro successi che sono una delle band più adorate di sempre.

