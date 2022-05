THE WOMBATS: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Liverpool Institute Performing Arts, 2003, Matthew Murphy, Dan Haggis e Tord Øverland-Knudsentre amici universitari decidono di dare vita ai The Wombats: british band che da lì a poco scalerà le classifiche di tutto il mondo.

Nei primi anni della loro carriera, dopo aver pubblicato diversi EP, incidono nel 2007 il primo album in studio Proudly Present…A Guide To Love, Loss & Desperation,guadagnandosi l’undicesima posizione nella classifica UK degli album più venduti.

Dopo l’annuncio del loro tour da headliner più grande nel Regno Unito “All The Hits”, The nWombats sorprendono i fan con un nuovo album dal titolo “Fix Yourself, Not The World” in uscita il 7 gennaio 2022 per AWAL. Il primo singolo, ad anticipare il nuovo lavoro, “Method To The Madness” ha raggiunto la UK Top 3 ed è stato accompagnato da un videoclip diretto da Aaron Brown (Arctic Monkeys, King Krule) e girato in Messico.

“Method To The Madness riguarda la ricerca di schemi nel caos e alla fine la rinuncia, lasciando andare. Molti dei testi sono tratti dalla mia esperienza in luna di miele, camminando per le città europee, stando tra turisti ma allo stesso tempo rimanendo me stesso, imbucandomi negli hotel con prenotazioni all’ultimo. Sentirsi eccitati, ma sempre consapevoli che non è cambiato molto”, spiega il frontman del gruppo Murph.

Dopo quindici anni e 5 album, la band di Liverpool (Murph, Dan Haggis e Tord Overland Knudsen) sta raggruppando il pubblico più grande di sempre. Questo anche grazie il successo virale dato dal remix di Oliver Nelson “Greek Tragedy” del 2015 che ha catturato una nuova generazione di fan. Il remix è stato usato in più di 600.000 video, con oltre 30 milioni di stream portando la versione originale a 120 milioni di riproduzioni e facendolo diventare singolo d’oro negli Stati Uniti d’America. La versione alternativa del loro brano ha anche aiutato ad aggiungere 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Registrando in remoto dalle loro rispettive case, il gruppo ha lavorato duramente per produrre canzoni attraenti, creative e con uno sguardo in avanti. Sarà proprio così il nuovo lavoro che ha già dimostrato, con il singolo “If You Ever Leave, I’m Coming With You”, di essere pieno di hit da portare sul palco del loro tour più grande di sempre.

Clicca qui per vedere le foto dei The Wombats a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE WOMBATS – La scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Flip Me Upside Down

This Car Drives All by Itself

Moving to New York

Cheetah Tongue

Ready for the High

Techno Fan

Pink Lemonade

Everything I Love Is Going to Die

Wildfire

Kill the Director(Tales of Girls, Boys and Marsupials intro)

People Don’t Change People, Time Does

Jump Into the Fog

Worry

Lemon to a Knife Fight

Lethal Combination(Matt solo acoustic)

Tokyo (Vampires & Wolves)

If You Ever Leave, I’m Coming with You

Greek Tragedy

BIS

Method to the Madness

Let’s Dance to Joy Division

Turn