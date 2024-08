THE LOTTERY WINNERS in concerto il 15 marzo 2025 a Milano

Il pubblico italiano ha avuto modo di vederli in scena in occasione dell’unica tappa italiana del tour mondiale dei Nickelback, anche se nel Regno Unito sono già delle star: i Lottery Winners, indie pop band originaria di Leigh, arrivano sul palco dell’Arci Bellezza di Milano per una data da headliner sabato 15 marzo 2025.

Quella coi Nickelback è solo l’ultima di una lunga serie di collaborazioni con artisti di fama mondiale tra i quali Tom Jones, Paul Weller, Richard Ashcroft, KT Tunstall, Morrissey e Kaiser Chiefs solo per nominarne alcuni. I Lottery Winners nascono nel 2008 e pubblicano diversi singoli autoprodotti, fino a che vengono notati dal leggendario produttore discografico e fondatore della Sire Records Seymour Stein e firmano il primo contratto discografico con la Modern Sky UK. Hanno attualmente all’attivo tre album, incluso il più recente Anxiety Replacement Therapy (2023) che vede la partecipazione di ospiti di tutto rispetto come Shaun Ryder, Frank Turner e Boy George e ha raggiunto i primi posti delle classifiche britanniche, con oltre 22mila copie vendute durante la prima settimana. Nel corso dello stesso anno, la band ha inanellato una lunga serie di sold out in Europa e Regno Unito con un tour da headliner che si è concluso trionfalmente all’O2 Apollo Manchester con 3500 biglietti venduti in meno di tre settimane.

Il 2024 vede la formazione impegnata ad aprire i concerti di Rick Astley, Nickelback e Noel Gallagher, oltre ad essere stata invitata ad esibirsi su vari palchi del SXSW direttamente dalla British Music Embassy e ad essere salita sul palco del Pinkpop Festival lo scorso giugno. Ora i Lottery Winners si preparano al un nuovo tour europeo che prenderà il via da Rotterdam il 4 marzo.

THE LOTTERY WINNERS

Tour of Europe

Sabato 15 Marzo 2025

Milano, Arci Bellezza – via Giovanni Bellezza, 16/A

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 16,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.