The JESUS LIZARD: 3 concerti in Italia con “Rack”, il primo album dopo 26 anni!

Con 11 tracce di puro rock graffiante, prodotto da Paul Allen e pubblicato il 13 settembre via Ipecac Recordings, the Jesus Lizard tornano più forti e feroci che mai.

The JESUS LIZARD

SABATO 31 Maggio 2025 BOLOGNA – LINK EXPRESS FESTIVAL

Via Francesco Fantoni, 21, 40127

Biglietti > ticketmasteritalia.46uy.net/g1M5zB

Prezzo: 30,00 € + d.p.

DOMENICA 1 Giugno 2025 ROMA – MONK

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3MYiwXE

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/g1M5zB

Prezzo: 30,00 € + d.p.

LUNEDÌ 2 Giugno 2025 MILANO – MAGNOLIA

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20054 Novegro-Tregarezzo



Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3MYiwXE

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/g1M5zB

Prezzo: 30,00 € + d.p.

La band di Chicago, nata nel 1987, ha sempre lasciato un segno indelebile grazie a un mix esplosivo di ritmi travolgenti, riff affilati e la presenza scenica indimenticabile di David Yow, accompagnato da Duane Denison, David Wm. Sims e Mac McNeilly.

Con “Rack”, the Jesus Lizard dimostrano di non aver perso un grammo della loro energia primordiale, evitando le trappole della maturità e delle sperimentazioni forzate. Ogni traccia è un concentrato di adrenalina: dall’apertura di “Hide & Seek“, che accelera come un bolide in corsa, fino al brano noir “What If?“, dove Yow trasforma una scena quotidiana in un racconto avvolgente. “Alexis Feels Sick” esplora il lato oscuro dell’umanità, mentre “Moto(R)” suona come la colonna sonora perfetta per una fuga spericolata. E se c’è una canzone che incarna lo spirito ribelle dei Jesus Lizard, è “Falling Down“, che ricorda quanto la loro musica faccia ancora vibrare ogni nervo.

I Jesus Lizard sono tornati, e anche se non sono più giovani, non diventeranno mai vecchi!