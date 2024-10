SUBSONICA: annunciato “Subsonica Club Tour 2025” nelle principali città europee e italiane

Dopo un’estate trascorsa sui palchi dei festival italiani con “La Bolla Tour”, i SUBSONICA non si fermano e annunciano “Subsonica Club Tour 2025”, la tournée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in Italia.

SUBSONICA CLUB TOUR 2025 – CALENDARIO

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3JkT1Oa

Prevendita My Live Nation da giovedì 10 ottobre alle 10:00

Vendita generaleda venerdì 11 ottobre alle ore 10:00

9 febbraio 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town (UK)

10 febbraio 2025 – Amsterdam, Melkweg (Paesi Bassi)

12 febbraio 2025 – Bruxelles, VK (Belgio)

16 febbraio 2025 – Madrid, Sala But (Spagna)

18 febbraio 2025 – Barcellona, Sala Apolo (Spagna)



10 marzo 2025 – Milano, Alcatraz

13 marzo 2025 – Padova, Gran Teatro GEOX

14 marzo 2025 – Nonantola (MO), Vox Club

18 marzo 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

19 marzo 2025 – Roma, Atlantico Live

22 marzo 2025 – Napoli, Casa della Musica

24 marzo 2025 – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

28 marzo 2025 – Bologna, Estragon

30 marzo 2025 – Modugno (BA), Demodè Club

“Il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato” raccontano i Subsonica “In quegli anni, oltretutto, negli stessi club, potevi ballarci la jungle, i ritmi uk spezzati, la cassa dritta, ma anche assistere ad un concerto. Era tutto molto mescolato. Noi in pratica vivevamo giornate da dodici ore nello studio in Piazza Vittorio, poi uscivamo insieme e insieme passavamo la notte a ballare o ascoltare live, fino a fare l’alba sul fiume per poi tornare in studio con un riff o un beat ancora appiccicato alle orecchie. E ricominciare da capo. È nato tutto lì, nei club. Dove tra l’altro ognuno di noi ha fatto anche esperienza da d.j. Ed è sempre bello, se non doveroso, tornarci. Oltretutto in giro per l’Europa, dove c’è anche l’Italia.”

Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio stanno attualmente scrivendo il nuovo disco, che farà seguito a “Realtà Aumentata”, uscito lo scorso 12 gennaio. L’album, il decimo in studio, è composto da undici canzoni – scritte nell’arco del 2023 – che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente.