HellFest From Home: nel 2021 l’inferno francese arriva a casa tua

Anche quest’anno non potrà avere luogo il festival francese dedicato alla rock e metal music, ma l’HellFest si riformula in un’edizione web interattiva completa di concerti via streaming, contenuti esclusivi, food&drink show, documentari e merchandising dedicato ( e non si escludono altre aggiunte a questa formula di esecuzione).

Dal 17 al 20 Giugno prossimi sarà possibile accedere al sito web hellfest.fr dove si potrà vivere un’esperienza interattiva con la quale rendere più coinvolgente questa variante “casalinga” del festival. Il sito web verrà completamente adattato con una mappa rassomigliante alla enorme location del festival. Tra le zone presenti in questa mappa non mancano le aree più famose come i bar, gli spazi ristorazione, la HellCity Square ed i palchi Valley, Warzone e Altar/Temple dove poter trovare i contenuti multimediali correlati ed inediti a questa versione.

HellFest From Home Poster

I concerti

Ecco i concerti che avranno luogo per ogni stage.

Mainstages : 9 gruppi francesi ed internazionali si alterneranno sui palchi principali dove si esibiranno e verranno trasmessi dal canale ARTE. Tra i gruppi troviamo : JINJER / ENSIFERUM / CRISIX / TAGADA JONES / NO ONE IS INNOCENT / LAURA COX / BLACK BOMB A / FRUSTRATION / SHAÂRGHOT.

Warzone / Temple / Altar / Valley : 12 gruppi francesi provenienti dalla scena underground si esibiranno sugli altri palchi della location e verrano trasmessi in diretta con sessioni di 15 minuti ogni gruppo. I gruppi sono i seguenti : 7 WEEKS / CELESTE / DIRTY FONZY / HANGMAN’S CHAIR / HEXECUTOR / HORSKH / HRAFNGRIMR / KARRAS / LOUDBLAST / POGO CAR CRASH CONTROL / THE GREAT OLD ONES / WORST DOUBT.

HellFest From Home Stages

ARCHIVI

Sempre nel sito web sarà presente un’area che raccoglierà 15 concerti storici delle passate edizioni a cura del canale ARTE CONCERT per i più nostalgici.

HellFest From Home Food&Drink

HELL’S FOOD & DRINKS

Siete dei diavoli in cucina e volete cimentarvi in nuove ricette ? Siete diabolicamente attratti dai cocktail? Saranno diffuse e condivise video-ricette da mangiare e da bere da poter replicare a casa.

HELL’S FOOD

Saranno disponibili 3 ricette infernali e sfiziose realizzate da componenti di band, esperti culinari e Chef. Tra questi ci sono Christian Andreu (Gojira), Hervé Coquerel (Loudblast / Black Bomb A), Trinity (Streameuse), Se Faire Food (autore di “Cook and Roll), Fred Ménager (Chef) et Nicolas Goffelmeyer (Esperto culinario).

HELL’S DRINKS

Oltre a del buon cibo non può mancare del bere. Verranno condivisi mix e drink da condividere e bere a casa vostra ( in maniera moderata 😉 )

Documentario KINGDOM OF MUSCADET

Sarà accessibile un’inedito documentario dedicato al Muscadet, celebre vino bianco prodotto nelle zone che comprendono la Loire-Atlantique, il sud di Nantes, ma anche nel Maine-et-Loire e in Vendée. Per chi è stato al festival si ricorderà dell’area boschiva interamente dedicata a questo vino, area di ristoro e riposo con molte “sorprese”.

HellFest From Home Masterclass

MASTERCLASS BY ESP (video masterclass chitarra e basso)

Il gruppo LOUDBLAST mostreranno e condivideranno trucchi e best-practice a tutti i musicisti che vorranno ampliare le proprie skills.

HellFest From Home Merch

MERCH EXCLUSIF

Non può mancare il merchandising esclusivo e realizzato appositamente per questa edizione, per altro già acquistabile nello shop online.

HELLCITY SQUARE

È stata virtualizzata anche la piazza principale presente all’ingresso del festival con aree dedicate ai brand che si sono sempre affacciati in quest’area.

Anche questa edizione sarà ridotta dalle attuali restrizioni, non ci resta che attendere tempi migliori e (speriamo) non molto lontani.

Vi lascio qui sotto le gallerie dell’ultima edizione avvenuta nel 2019 ed i link all’articolo Hellfest Open Air 2019 : benvenuti all’inferno che piace

HellFest Open Air 2019 – Day 1

HellFest Open Air 2019 – Day 2

HellFest Open Air 2019 – Day 3