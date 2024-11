STARSAILOR, RACHELE BASTREGHI e Marta del Grandi questa settimana protagonisti allo SPAZIO211 di Torino

Gli eventi in programma allo sPAZIO211 giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 novembre 2024:

07.11 T!LT: STARSAILOR (UK)

08.11 RACHELE BASTREGHI “UN GIORNO DA PSYCHODONNA”

09.11 MARTA DEL GRANDI

Biglietti > https://dice.fm/venue/spazio211-l63p

Giovedì 7 Novembre – STARSAILOR

Gli Starsailor sono una delle band più influenti della scena alternative rock britannica, emersi all’inizio degli anni 2000 nel contesto del brit-rock e del movimento di rock acustico inglese. Con il loro stile inconfondibile, caratterizzato da testi intensi e sonorità malinconiche, hanno conquistato un vasto pubblico e lasciato un segno nella storia musicale del Regno Unito.

Dopo sette anni di silenzio discografico dal precedente album “All This Life” del 2017, la band fa il suo attesissimo ritorno nel 2024 con il loro sesto lavoro in studio, “Where the Wild Things Grow”, pubblicato a febbraio. Questo nuovo album segna una nuova evoluzione nel sound della band, che si prepara a tornare sui palchi per presentare le nuove tracce insieme ai loro più grandi successi.

Venerdì 8 Novembre – RACHELE BASTREGHI

Un giorno da Psychodonna è un concerto disegnato che nasce dalle canzoni di Psychodonna, il disco di Rachele Bastreghi e dai disegni di Alessandro Baronciani. Un concerto intimistico e trascinante per voce, piano ed elettronica dove Rachele Bastreghi e Mario Conte suoneranno dal vivo mentre Alessandro Baronciani disegnerà in diretta.

Lo spettacolo immagina un giorno nella vita di una ragazza che ha, finalmente, una “stanza tutta sua”, un posto dove rinascere ogni mattina, rivoluzionando e inventando un nuovo Mondo possibile dopo il tramonto. Un concerto mai visto prima suonato e disegnato dal vivo insieme al musicista e produttore Mario Conte. La regia del suono è curata da Lorenzo Caperchi.

Sabato 9 Novembre – MARTA DEL GRANDI

Dopo il successo del debutto solista “Until We Fossilize” (2021), la cantautrice e produttrice milanese Marta Del Grandi torna con “Selva”, il suo secondo disco per l’etichetta britannica Fire Records. L’anima vagabonda di Marta Del Grandi ha assorbito una vasta gamma di suoni e influenze, spaziando tra jazz, raga, pop, blues, post-rock, elettronica e musica etnica. La sua visione artistica si è arricchita grazie al confronto con culture lontane, come quelle di Cina, India, Belgio e Nepal. Ha anche collaborato con diversi artisti che hanno alimentato la sua curiosità per la ricerca timbrica e l’arte dell’arrangiamento. Con le foto e i dischi di Norma Winston sul comodino, Marta Del Grandi fonde grazia e ispirazione, alternando contaminazioni sonore con ritmiche incalzanti e esplosioni elettroniche, come in “Mata Hari”. In “Marble Season”, modella synth e voce intrecciandoli al suono struggente del violoncello, creando un viaggio sonoro tra dream-pop e post-rock. In Selva, le molteplici influenze si fondono in un lavoro complesso e articolato, che l’artista gestisce con audace creatività.

