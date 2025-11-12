Dieci, cento, MILLE volte sì: il concerto di Milano

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Katarina Dzolic



È molto difficile rimanere oggettivi quando si racconta qualcosa che ci piace molto, o a cui comunque teniamo molto. Mi è difficile farlo mentre provo a scrivere qualcosa sul concerto di Milano di MILLE, al secolo Elisa Pucci, ieri sera in Santeria, parte del Risorgimento Tour (ne abbiamo parlato già sulle pagine di RockOn).

In totale onestà, e considerando che ieri a Milano era la classica serata in cui convergono almeno cinque momenti unici e utopici (il ritorno di Carboni, quello di Jamiroquai, gli Psychedelic Furs): attendevo questo live come un sabato sera di festa con gli amici dopo una settimana infinita, con la differenza che a livello pratico è stato molto di più. Per rimanere in metafora, è come se alla fine della festa non fossi tornata a casa sbronza e/o accompagnata da soggetti improbabili, ma contenta, ispirata e decisamente più orientata nella strada verso un maledettissimo posto migliore.

Un’ora e mezzo di concerto veramente al cardiopalma. La ragazza non si è risparmiata neanche con un influenza galoppante, grazie anche al supporto tecnico – fazzoletti – dei fan, sul palco, con la chitarra, a rompere tamburi (che hit è C’Est Fantastique?); o sulla gente (si, buttandosi), ma anche in mezzo alla gente, dove nella seconda metà del concerto si è raccolto il falò dell’acustico chitarra e voce.

E, davvero, non ricordo di aver visto plasmare la Santeria in questo format in parecchio tempo, piuttosto ho assistito a solo quasi troppi stage diving.

Invece Mille ha fatto tutto con naturalezza, forte anche della conoscenza del palco dal punto di vista di teatrante, sa come interagire con il pubblico, sa come usare il suo carisma per indirizzare lo sguardo ed elevare gli spiriti, senza che il tutto sembrasse esagerato o costruito ne che rivelasse il lavoro dietro. E questo è un aspetto che spesso molti artisti dimenticano.

Non si tratta non solo di una cantautrice, ma come ricorda lei giustamente, di una squadra, con Umberto Primo (aka Davide Malvi) fedelissimo da sempre, il produttore SantaBarbara (mago dietro altri dischi di tutto rispetto di quest’anno come quello dei Selton), band, i tecnici e fonici, le psicoterapeute venute al concerto e che Mille ha inserito in Brava Simona e Posologia (che poi, se mai venissero a vedermi le mie a lavoro credo chiederebbero di internarmi seduta stante, quindi brava Simona davvero).

Quindi, ecco il secondo elemento della magia. A cui aggiungere, attenzione, chi ha incrociato più o meno spesso Mille nelle sue scorribande musicali, Nikki, Amalfitano e Rachele Bastreghi in primis, due momenti di intensità totalizzante dell’intera performance.

Prima la Bastreghi con il duetto su Tour Eiffel, la ballad per eccellenza di Risorgimento, e quindi Gabriele Mencacci di bianco vestito al centro del rito sacro del canto, occhi negli occhi a mettere un enorme papillon nero a pois al collo di Elisa, per lanciare il nuovo singolo L’Amore visto dall’eternita‘ – che più che un lancio era un regalo, a tutti gli effetti. Un pò come quando fai zapping su un’americanata e arriva il momento topico, quello della scena romantica, e anche se sai già come va a finire ti emozioni tantissimo lo stesso.

Le ballad di Mille alla fine sono così. Momenti di grande bellezza, di voci che sono abbracci graffiati, quelli che ti fanno venire voglia anche di menare le mani, ma proprio per questo estremamente reali.

Il terzo elemento è questo: l’ironia feroce, che non è sarcasmo, è il sapore che si cela dietro ogni commedia all’italiana, la quintessenza del tragicomico, calato ovviamente nei giorni nostri, e in questo caso nel corpo di una ragazza oggi riccia e rossa, domani una giovane distratta, chi può dirlo. Solo così Elisa Pucci riesce a passare dall’essere Blondie (o la nuova Rettore, perchè ieri più che mai il paragone era palese) a una versione moderna della Magnani non più operaia ma intensa dipendente aziendale o ingranaggio di sovrastrutture fantozziane, e quindi regina assoluta della pietas ma anche maga del paradosso.

Così Mille si “millifica” (scusate il neologismo), ma in realtà chi non si identifica in questo mileu?

Anche perchè, altrimenti, non ti spieghi un fan club così devoto (e dal nome più geniale di sempre, diciamolo), e neanche la voglia sconsiderata che avevo di mettermi a cantare e urlare a squarciagola ieri, e pure di farmi ammaliare da questa mattatrice fasciata da tremila rouge e carica di verve romana.

Nel mio piccolo penserò sempre a Mille come una di noi, una che a una certa ha davvero voglia di buttare addosso tutto all’ennesimo caso umano che le impedisce di mantenere la salute mentale, che ci tiene a sottolineare, è importante, quindi impariamo a volerci bene.

Sarà che alla fine facciamo sempre i fighi a farci ispirare dalla qualunque, vogliamo essere sempre più esotici, ma quando sentiamo qualcosa che ci riporta mente e cuore a quel piccolo mondo felice che è stata ed è la canzone italiana torniamo a casa con la stessa gioia con cui pensiamo alla cena della vigilia di Natale (che almeno per me, è davvero un momento di gioia). E allora cediamo al gioco di parole ben congegnato della nostra beniamina per dire, con tutta la nostra sincerità, grazie Mille.

MILLE – La scaletta del concerto in Santeria di Milano

Risorgimento Umpm (Un maledettissimo posto migliore) – solo inizio Giovane Distratta 146 Amare Cose Complesse Video hard Gli amanti Due di notte Monsieur Malheur La Vita Le Cose Posologia Artiglieria pesante Touché Tour Eiffel (con Rachele Bastreghi) Brava Simona Sbagliare Sbagliare Il Tempo, Le Febbri, La Sete (con Nikki) Una lama

Centro del pubblico – Acustico

Via Dei Fiori / Sì signorina Qualcosa Di Stupendo L’amore visto dall’eternità (con Amalfitano, Live debut)

Encore sul palco