SELTON: annunciato “Inverno Live Assurdo” un tour nei club nel 2025

A gennaio parte il nuovo tour club dei SELTON che chiuderanno la doppia anteprima sold-out di Roma e Milano. Ultimo appuntamento domenica 24 novembre presso Santeria Toscana 31 di Milano. Ramiro Levy, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar continueranno il viaggio live del loro ultimo album GRINGO Vol.1 (in attesa del secondo capitolo) con la formazione a 5 e un palco che si caratterizza per una doppia batteria. Con loro le musiciste DANIELA MORNATI (tastierista e voce) e GIULIA FORMICA (batterista e voce).

Per la produzione del disco è stato coinvolto Ricky Damian, giovane professionista italiano fuorisede e fuoriclasse, come lo definiscono i SELTON, vincitore di un Grammy Award per “Uptown Funk” di Bruno Mars, e braccio destro di Mark Ronson, trapiantato a Londra per inseguire il suo sogno “anche lui è un gringo a modo suo”. Con i SELTON ha registrato buona parte del disco nello Studio 13 di Damon Albarn e, tra sintetizzatori e strumenti provenienti da tutto il mondo, ha contribuito profondamente alla ricerca sonora del disco.

GRINGO è per i SELTON una personale rivoluzione “Siamo partiti da una cinquantina di canzoni – raccontano – per poi arrivare alle venti che erano per noi imprescindibili, e da lì abbiamo capito che sarebbe stato effettivamente un disco doppio, non bianco – come quello di chi da sempre li ispira – ma verde”. Il design della copertina monocolore verde è opera di Eduardo Dudu Stein Dechtiar, bassista e artista grafico della band. L’intenzione è semplice, ma ambiziosa: lasciare spazio soltanto alla musica, niente grafiche o altre idee che potessero distrarre da quello.

SELTON – INVERNO LIVE ASSURDO

02 novembre 2025 ROMA ANGELO MAI SOLD OUT!

24 novembre 2025 MILANO SANTERIA SOLD OUT!

23 gennaio 2025 TORINO HIROSHIMA

24 gennaio 2025 BOLOGNA LOCOMOTIV

31 gennaio 2025 PISA LUMIERE

07 febbraio 2025 FIRENZE VIPER

08 febbraio 2024 VERONA THE FACTORY

21 febbraio 2025 RONCADE (TV) NEW AGE

28 febbraio 2025 BERGAMO DRUSO

Le prevendite sono disponibili da oggi a questo link.