SELTON: guarda le foto del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

Finalmente i Selton tornano a suonare dal vivo ripartendo con l’album Benvenuti pubblicato lo scorso 16 Aprile. Un disco universale, di speranza e di ottimismo, in cui vive quella libertà musicale fatta di contaminazioni e sperimentazione da sempre nel dna della band italo-brasiliana.

Il Circolo Magnolia si presta alla perfezione come cornice per questa ripartenza.

Il trio non nasconde l’emozione che viene poi incanalata nella loro musica coinvolgente e divertente.

Clicca qui per vedere le foto di Selton al Circolo Magnolia di Segrate (o sfoglia la gallery qui sotto).

SELTON – la scaletta del concerto di Milano

Benvenuti

Luna in Riviera

Sigaretta in mano di Dio

Sempleando Devendra

Vieni a dormire da me

I piatti + Mai le dirò

Estate

Richieste dal pubblico

Mato Loreto

Deixa o Verao

Campari di musica

Karma sutra

Cuoricinici

Voglia di infinito

Pasolini

Piccol

Terraferma

Eu Nasci No Meio De um Monte de Gente

SELTON – le prossime date del tour

venerdì 25 giugno 2021 – Anfiteatro Del Venda · PADOVA

venerdì 02 luglio 2021 – Hiroshima Sound Garden · TORINO

giovedì 08 luglio 2021 – OFFICINA JUNGLE · PRATO

venerdì 09 luglio 2021 – Summer Revolution · BERGAMO

sabato 10 luglio 2021 – Bagno Polka · MARINA ROMEA (RA) (gratuito)

domenica 11 luglio 2021 – Palazzo Reale Summer Fest · NAPOLI

venerdì 16 luglio 2021 – Wow Festival · COMO

sabato 24 luglio 2021 – Deejay Xmasters · SENIGALLIA (AN)