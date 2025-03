SELTON + Ceneri: le foto del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Katarina Dzolic



Dopo i sold out di Roma e Milano, i Selton, band pop-tropicalista, approdano sul palco del Druso di Ranica (Bergamo) per un live esplosivo, carico di energia e contaminazioni sonore che spaziano dal Brasile alle influenze internazionali.

Il disco GRINGO Vol.1 è disponibile dal 10 maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico: LP nero standard per tutti gli store e un’edizione deluxe davvero speciale. Quest’ultima includerà un LP trasparente e un accessorio d’eccezione: gli Occhiali Paraluce, ispirati al design di Bruno Munari e realizzati in collaborazione con Corraini Edizioni, in esclusiva per lo shop Universal. Questo omaggio all’arte visionaria di Munari riflette la volontà dei Selton di esplorare nuovi punti di vista: proprio come Enzo Jannacci nella musica – primo grande incontro artistico della band in Italia – Munari ha saputo reinterpretare il mondo con occhi diversi, influenzando profondamente la cultura milanese e internazionale.

Ramiro Levy, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar continueranno il viaggio live del loro ultimo album GRINGO Vol.1 (in attesa del secondo capitolo) con la formazione a 5 e un palco che si caratterizza per una doppia batteria. Con loro le musiciste DANIELA MORNATI (tastierista e voce) e GIULIA FORMICA (batterista e voce).

Per la produzione del disco è stato coinvolto Ricky Damian, giovane professionista italiano fuorisede e fuoriclasse, come lo definiscono i SELTON, vincitore di un Grammy Award per “Uptown Funk” di Bruno Mars, e braccio destro di Mark Ronson, trapiantato a Londra per inseguire il suo sogno “anche lui è un gringo a modo suo”. Con i SELTON ha registrato buona parte del disco nello Studio 13 di Damon Albarn e, tra sintetizzatori e strumenti provenienti da tutto il mondo, ha contribuito profondamente alla ricerca sonora del disco.

GRINGO è per i SELTON una personale rivoluzione “Siamo partiti da una cinquantina di canzoni – raccontano – per poi arrivare alle venti che erano per noi imprescindibili, e da lì abbiamo capito che sarebbe stato effettivamente un disco doppio, non bianco – come quello di chi da sempre li ispira – ma verde”. Il design della copertina monocolore verde è opera di Eduardo Dudu Stein Dechtiar, bassista e artista grafico della band. L’intenzione è semplice, ma ambiziosa: lasciare spazio soltanto alla musica, niente grafiche o altre idee che potessero distrarre da quello.

