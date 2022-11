SAM FENDER in concerto il 23 maggio a Milano

Dopo i due show in apertura a Bruce Springsteen and the E Street Band a Ferrara e Roma previsti per il prossimo maggio – e già sold out – Sam Fender aggiunge un imperdibile show da headliner: martedì 23 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

SAM FENDER

Martedì 23 Maggio 2023 – MILANO

Fabrique – via Gaudenzio Fantoli, 9

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti in vendita a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/9WR703

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Se l’album di debutto del 2019 Hypersonic Missiles ci ha fatto conoscere un cantautore intelligente e navigato con un debole per i guitar anthem euforici e incisivi, è stato l’impareggiabile seguito del 2021 Seventeen Going Under a mandare l’artista di Newcastle nella stratosfera. Osservatore acuto, in questo lavoro Fender rivolge il suo specchio verso le strade sulle quali è cresciuto e ha camminato, oltre che a sé stesso. L’album è un racconto duro ma anche tenero dell’infanzia di Fender. È anche una storia di formazione, che sposa temi familiari riconoscibili e amicizie interrotte con cori sorprendentemente grandiosi.

Seventeen Going Under è già diventato un lavoro che ha portato Sam in tutto il mondo per suonare in sale sempre più spaziose e su palchi sempre più grandi, raccogliendo anche una serie di premi (inclusi BRIT, NME, Ivor Novello e una prima nomination al Mercury Prize).

Dopo essere stato l’headliner dei suoi primi festival nel Regno Unito nell’estate del 2022, aver bruciato 45.000 biglietti per la sua più recente esibizione da headliner a Londra e oltre 110.000 biglietti per due spettacoli negli stadi della sua Newcastle l’anno prossimo, Sam Fender è quasi inavvertitamente diventato uno dei musicisti britannici più celebrati e di successo di una generazione.

