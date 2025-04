Rock Werchter 2025: Linkin Park, Green Day, Sam Fender, Kings of Leon e Olivia Rodrigo per i 50 anni del festival

La storica kermesse rock belga si prepara a celebrare mezzo secolo di vita con un’edizione ricchissima. Rock Werchter 2025 offrirà quattro giorni di musica imperdibile, con headliner del calibro di Linkin Park, Green Day, Sam Fender e Olivia Rodrigo, affiancati da una schiera di altri nomi internazionali di prim’ordine.

50 anni di grande musica a Werchter

Nato negli anni ’70, Rock Werchter è diventato uno dei più importanti festival europei, vincendo più volte il premio di “miglior festival al mondo” . Ogni anno richiama circa 88 mila spettatori al giorno nella tranquilla località di Werchter (non lontano da Bruxelles), trasformandola per un weekend nel centro nevralgico del rock internazionale. L’edizione 2025 si terrà dal 3 al 6 luglio presso il consueto Festivalpark di Werchter, in Belgio , e segna il 50º anniversario della manifestazione . Per l’occasione è previsto un evento speciale: dopo l’ultima headliner di domenica, il duo belga 2manydjs darà vita a un set unico che celebrerà i 50 anni di storia del festival con uno spettacolo musicale e visivo travolgente . Un gran finale “d’oro” per festeggiare degnamente il mezzo secolo di Rock Werchter.

Lineup 2025: leggende e nuove stelle

La lineup dei quattro giorni è ormai definita e vede come headliner principali:

Linkin Park – giovedì 3 luglio (opening night)

Green Day – venerdì 4 luglio

Sam Fender e Kings of Leon – sabato 5 luglio (doppio main act)

Olivia Rodrigo – domenica 6 luglio (closing night)

In cima al cartellone brillano dunque due giganti del rock americano come Linkin Park e Green Day. I Linkin Park, al loro attesissimo ritorno sulla scena (il primo dopo la pubblicazione del nuovo album “From Zero”), saliranno sul palco la sera di apertura per la loro terza apparizione a Werchter, pronti a infiammare la folla . I Green Day, autentiche leggende viventi del punk rock, guideranno la seconda giornata: la band californiana è da anni una delle preferite dal pubblico del festival. Sabato sarà una giornata altrettanto speciale, con un doppio headliner: accanto al giovane fenomeno britannico Sam Fender (classe 1994, già definito da molti “il nuovo Springsteen”), sono stati annunciati a sorpresa i Kings of Leon, habitué di Werchter che vi fanno ritorno a quasi dieci anni dalla loro ultima esibizione . Infine, domenica toccherà a Olivia Rodrigo chiudere col botto: la popstar 20enne (3 Grammy all’attivo) avrà l’onore di guidare la serata finale, a dimostrazione dell’apertura del festival verso il pop di nuova generazione in un contesto tradizionalmente rock.

Oltre ai quattro headliner, la lista degli artisti annunciati per Rock Werchter 2025 è impressionante e abbraccia generi e generazioni diversi . Tra i nomi di maggior richiamo spiccano Iggy Pop, il leggendario “padrino del punk”, e gli Simple Minds, icone della new wave anni ’80, entrambi pronti a infiammare il main stage nelle rispettive giornate. Non mancheranno band di culto per gli amanti dell’alt-rock e del metal alternativo come i Deftones, i Weezer e i Fontaines D.C., accanto a star contemporanee del calibro di RÜFÜS DU SOL, Gracie Abrams, girl in red e l’italiano Damiano David (frontman dei Måneskin, qui al debutto solista) . Da segnalare anche la presenza di pionieri di generi extra-rock: ad esempio De La Soul, storica formazione hip hop, e i britannici Underworld, maestri dell’elettronica, a conferma di un programma davvero eterogeneo. La formula di Rock Werchter si conferma vincente: rock come base solida di un cartellone eclettico, che unisce leggende affermate e nuove scoperte senza porsi confini di genere .

La risposta del pubblico all’annuncio della lineup 2025 è stata immediata. I biglietti giornalieri per giovedì, venerdì e domenica sono già andati esauriti , mentre restano disponibili gli ultimi combi ticket 4 giorni e alcuni tagliandi per sabato 5 luglio. Tutte le informazioni su artisti, programma, biglietti e servizi sono disponibili sul sito ufficiale rockwerchter.be . Rockon.it vi terrà aggiornati nei prossimi mesi su questa edizione storica di Rock Werchter, che si preannuncia come una delle rassegne musicali più attese dell’estate 2025.