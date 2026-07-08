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Green Day: in arrivo la colonna sonora di “NIMRODS” con l’inedito “I’m Never Gonna R.I.P.”

L’album uscirà il 31 luglio e conterrà 30 tracce tra grandi classici della band, live d’archivio e brani della band fittizia Analog Dogs, anticipando l’arrivo del film nelle sale italiane ad agosto.

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I Green Day – Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool – superstar mondiali del rock, hanno annunciato la colonna sonora originale di “NIMRODS”, in uscita il 31 luglio e già disponibile in pre order. 

L’album, composto da 30 brani, sarà pubblicato su CD, diverse versioni in vinile, cassetta e piattaforme digitali e conterrà 22 brani dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a brani esclusivi della colonna sonora, tra cui il nuovo brano dei Green Day “I’m Never Gonna R.I.P.” e quattro registrazioni live inedite tratte dall’esibizione della band al Palladium di Los Angeles, come mostrato nel film.

La colonna sonora include anche brani di The Paradox, Ultra Q e Mckenna Grace, oltre a quattro tracce degli Analog Dogs, la band fittizia al centro di “NIMRODS”

A supporto dell’annuncio, la band ha condiviso il nuovo brano e video “I’m Never Gonna R.I.P.”, ora disponibili su tutte le piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale dei Green Day. 

Il film NIMRODS

Il film “NIMRODS” arriverà nelle sale italiane in esclusiva con Nexo Studios dall’11 al 18 agosto.

Ideato dallo sceneggiatore e regista Lee Kirk in collaborazione con i Green Day e prodotto da Tim Perell, “NIMRODS” è una storia di formazione che racconta le vicende di tre amici (Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust) che partono per Los Angeles, convinti a torto che la loro band suonerà come gruppo spalla dei Green Day la notte di Capodanno. Il loro viaggio diventa un’esperienza chiassosa attraverso il Paese, ricca di avventure, ispirata alle imprese dei Green Day e ai loro anni trascorsi in un furgone da tour. Il cast stellare comprende Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust, Ignacio Diaz-Silverio, Keen Ruffalo, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Mckenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee e Sean Gunn. Tra i crediti figurano i produttori Tim Perell per Process, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool. Ryan Kroft e Michael Rapino per Live Nation Studios e Jonathan Daniel sono i produttori esecutivi. 

NIMRODS Track List: 

Longview – Green Day  

In The End – Green Day  

Bored – Analog Dogs  

When I Come Around – Green Day  

Walking Contradiction – Green Day  

Dilemma – Green Day  

Waiting – Green Day  

Geek Stink Breath – Green Day  

Bab’s Uvula Who? – Green Day  

Panic Song – Green Day  

Basket Case – Green Day  

Hitchin’ a Ride – Green Day  

Dominated Love Slave – Analog Dogs  

Haushinka – Green Day  

Bobby Sox – Green Day  

Ms. Lauren – The Paradox  

It’s So Fine – Mckenna Grace  

Getaway – Analog Dogs  

Freaking Out – Analog Dogs  

Cold – Ultra Q  

Last Night on Earth – Green Day  

Brain Stew – Green Day  

Wake Me Up When September Ends – Green Day  

Corvette Summer – Green Day  

American Idiot (Live) – Green Day  

Know Your Enemy (Live) – Green Day  

Auld Lang Syne (Live) – Green Day  

Good Riddance – Green Day  

I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day  

Going to Pasalacqua (Live) – Green Day  

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