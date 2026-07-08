Green Day: in arrivo la colonna sonora di “NIMRODS” con l’inedito “I’m Never Gonna R.I.P.”

I Green Day – Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool – superstar mondiali del rock, hanno annunciato la colonna sonora originale di “NIMRODS”, in uscita il 31 luglio e già disponibile in pre order.
L’album, composto da 30 brani, sarà pubblicato su CD, diverse versioni in vinile, cassetta e piattaforme digitali e conterrà 22 brani dei Green Day amati dai fan e tratti da tutta la loro carriera, oltre a brani esclusivi della colonna sonora, tra cui il nuovo brano dei Green Day “I’m Never Gonna R.I.P.” e quattro registrazioni live inedite tratte dall’esibizione della band al Palladium di Los Angeles, come mostrato nel film.
La colonna sonora include anche brani di The Paradox, Ultra Q e Mckenna Grace, oltre a quattro tracce degli Analog Dogs, la band fittizia al centro di “NIMRODS”.
A supporto dell’annuncio, la band ha condiviso il nuovo brano e video “I’m Never Gonna R.I.P.”, ora disponibili su tutte le piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale dei Green Day.
Il film NIMRODS
Il film “NIMRODS” arriverà nelle sale italiane in esclusiva con Nexo Studios dall’11 al 18 agosto.
Ideato dallo sceneggiatore e regista Lee Kirk in collaborazione con i Green Day e prodotto da Tim Perell, “NIMRODS” è una storia di formazione che racconta le vicende di tre amici (Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust) che partono per Los Angeles, convinti a torto che la loro band suonerà come gruppo spalla dei Green Day la notte di Capodanno. Il loro viaggio diventa un’esperienza chiassosa attraverso il Paese, ricca di avventure, ispirata alle imprese dei Green Day e ai loro anni trascorsi in un furgone da tour. Il cast stellare comprende Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust, Ignacio Diaz-Silverio, Keen Ruffalo, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Mckenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee e Sean Gunn. Tra i crediti figurano i produttori Tim Perell per Process, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool. Ryan Kroft e Michael Rapino per Live Nation Studios e Jonathan Daniel sono i produttori esecutivi.
NIMRODS Track List:
Longview – Green Day
In The End – Green Day
Bored – Analog Dogs
When I Come Around – Green Day
Walking Contradiction – Green Day
Dilemma – Green Day
Waiting – Green Day
Geek Stink Breath – Green Day
Bab’s Uvula Who? – Green Day
Panic Song – Green Day
Basket Case – Green Day
Hitchin’ a Ride – Green Day
Dominated Love Slave – Analog Dogs
Haushinka – Green Day
Bobby Sox – Green Day
Ms. Lauren – The Paradox
It’s So Fine – Mckenna Grace
Getaway – Analog Dogs
Freaking Out – Analog Dogs
Cold – Ultra Q
Last Night on Earth – Green Day
Brain Stew – Green Day
Wake Me Up When September Ends – Green Day
Corvette Summer – Green Day
American Idiot (Live) – Green Day
Know Your Enemy (Live) – Green Day
Auld Lang Syne (Live) – Green Day
Good Riddance – Green Day
I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day
Going to Pasalacqua (Live) – Green Day