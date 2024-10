SAM FENDER: in concerto il 13 Marzo 2025 alla nuova ChorusLife Arena di Bergamo

Siamo lieti di annunciare l’unica data italiana del People Watching Tour 2025 di Sam Fender, che passerà dal nostro paese giovedì 13 marzo con una tappa alla ChorusLife Arena di Bergamo, il nuovo palazzetto della città.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3UdVwb6

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/Py2rzq

I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per i fan che pre-ordinano l’album di prossima uscita a partire dalle 11 di martedì 22 ottobre, mentre i follower su Spotify potranno accedere alla prevendita alle 10 di giovedì 24 ottobre. Le vendite generali apriranno sui circuiti ufficiali alle 11 di venerdì 25 ottobre.

Il tour del giovane chitarrista e cantautore, che nel 2023 aveva aperto i concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band a Ferrara e Roma, prenderà il via da Dublino il 2 dicembre e proseguirà nel Regno Unito durante l’inverno – inclusa un concerto alla O2 Arena di Londra – per poi riprendere in primavera all’Olympia di Parigi e viaggiare attraverso il continente prima di passare da Bergamo e concludersi alla Forest National Arena di Bruxelles.

Ultimamente Sam è stato in studio di registrazione per lavorare al seguito del suo secondo acclamatissimo album Seventeen Going Under, e negli scorsi giorni ha sparso una serie di indizi in alcune grandi città europee, con una serie di cartelloni pubblicitari.

Il concerto sarà uno dei primi all’interno della nuovissima ChorusLife Arena di Bergamo, palazzetto di recente costruzione sito in via Carlo Serassi 26. La struttura si raggiunge comodamente con la Linea 1 del bus che la collega coi maggiori punti di interesse della città, oppure in auto, grazie alla presenza di un parcheggio coperto con oltre 1100 posti.

SAM FENDER

People Watching Tour 2025

Giovedì 13 Marzo 2025 – BERGAMO

ChorusLife Arena – via Carlo Serassi, 26

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3UdVwb6

Oppure > ticketmasteritalia.46uy.net/Py2rzq

Tribuna Gold: € 60,00 + prev.

Tribune laterali: € 48,00 + prev.

Parterre in piedi: € 43,00 + prev.